Силкин: «Я вчера болел за „Ливерпуль“»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу «Барселоны» над «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Я, честно говоря, расстроился. Болел за «Ливерпуль», который играл не хуже, а в итоге уступил. Вот, что значит мастерство двух атакующих футболистов. У «Ливерпуля» было не меньше подходов к воротам, но у них нет ни Суареса, ни Месси, поэтому он проиграл. Он столько сил потратил. «Барселона» не была похожа на себя. И, тем не менее, 0:3 и теперь вряд ли произойдет какое-то чудо. Это лишний раз показывает, что значит классные футболисты.

Штанга - это удар мимо ворот. Салах - хороший футболист, как и Фирмино с Мане, но они свои моменты не использовали, а соперники использовали. Сейчас у «Ливерпуля» еще остаются шансы, но процентов пять из ста. Но там ведь два таких черта играют, если они хоть один мяч забьют - «Ливерпулю» нужно будет забивать уже пять. А это очень трудно.