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Силкин: «Я вчера болел за „Ливерпуль“»

вчера, 14:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу «Барселоны» над «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Я, честно говоря, расстроился. Болел за «Ливерпуль», который играл не хуже, а в итоге уступил. Вот, что значит мастерство двух атакующих футболистов. У «Ливерпуля» было не меньше подходов к воротам, но у них нет ни Суареса, ни Месси, поэтому он проиграл. Он столько сил потратил. «Барселона» не была похожа на себя. И, тем не менее, 0:3 и теперь вряд ли произойдет какое-то чудо. Это лишний раз показывает, что значит классные футболисты.

Штанга - это удар мимо ворот. Салах - хороший футболист, как и Фирмино с Мане, но они свои моменты не использовали, а соперники использовали. Сейчас у «Ливерпуля» еще остаются шансы, но процентов пять из ста. Но там ведь два таких черта играют, если они хоть один мяч забьют - «Ливерпулю» нужно будет забивать уже пять. А это очень трудно.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
вчера в 14:59
Силкин: «Я вчера болел за „Ливерпуль“»
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Сочувствую!!!!
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 14:55
Что мы,мало матчей(в том числе и у нас) видим,когда одна команда владеет тотальным преимуществом,не используя многочисленные моменты,а вторая побеждает,реализуя свои редкие моменты? За это ещё и смотрим футбол,погрязший в шоу-бизнесе,неоправданных тратах и скандалах.Пока он ещё жив,это "спорт миллионеров для нищебродов-зевак"!
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 14:45
Болей дальше.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   261 / 954
вчера в 14:32
Досрочный финал.
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