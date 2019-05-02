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Мостовой: «„Ливерпулю“ может помочь только Копперфильд»

вчера, 14:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу «Барселоны» над «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

3:0 - это не совсем правильный счет для такого матча. Логичнее было бы 2:0 или 3:1, если вспомнить, какой момент был у Салаха. Но пока в футболе существует Месси, не бывает ничего невозможного. Вы ведь видели, где был «Ливерпуль» во втором тайме, когда хозяева вели 2:0 и 3:0. Складывалось такое ощущение, что англичан на поле и не было, хотя «Ливерпуль» - это одна из сильнейших команд. Но все это блекнет, когда на поле есть Лео и компания. 

«Ливерпулю» могут помочь только какие-то чудеса. Может им выписать Копперфильда, привести его на стадион и он что-то сделает? Хотя мы помним, как в прошлом году «Рома» также проиграла крупно «Барселоне» и потом совершила подвиг. Но каталонцы тоже это помнят.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
   714 / 954
вчера в 21:12
Это, футбол Александр! Рому сам напомнил и Ливер посильнее будет волков. Копперфильд может и не понадобиться
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 20:25
Это что за судья такой Коперфильд?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 18:49
Каждый старается с острить
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
вчера в 17:28
Мостовому никто не поможет
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 15:14
Мостовой "Ливерпулю" в помощь...
волгодон 2
волгодон 2
   195 / 954
вчера в 15:14
часто мостовому вопросы задают,эксперт растет
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   46 / 954
вчера в 14:34
Туринскому кабинету помог унитазный спрей Аякс. Аха-ха.)
drug01
drug01
   120 / 954
вчера в 14:29
Сливай воду!
311
311
   53 / 954
вчера в 14:24
Клопперфильд уже не поможет!)
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