Мостовой: «„Ливерпулю“ может помочь только Копперфильд»

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу «Барселоны» над «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

3:0 - это не совсем правильный счет для такого матча. Логичнее было бы 2:0 или 3:1, если вспомнить, какой момент был у Салаха. Но пока в футболе существует Месси, не бывает ничего невозможного. Вы ведь видели, где был «Ливерпуль» во втором тайме, когда хозяева вели 2:0 и 3:0. Складывалось такое ощущение, что англичан на поле и не было, хотя «Ливерпуль» - это одна из сильнейших команд. Но все это блекнет, когда на поле есть Лео и компания.

«Ливерпулю» могут помочь только какие-то чудеса. Может им выписать Копперфильда, привести его на стадион и он что-то сделает? Хотя мы помним, как в прошлом году «Рома» также проиграла крупно «Барселоне» и потом совершила подвиг. Но каталонцы тоже это помнят.