Грицаенко: «Мы не смотрим в таблицу»

Защитник «Енисея» Алексей Грицаенко рассуждает о предстоящем матче чемпионата России против «Анжи».

Мы настраиваемся на эту игру как на любой матч, очень важный, и не смотрим на то, что у «Анжи» проблемы, потому что все прекрасно видят, как они забирают очки у других команд. Им не мешает это показывать хороший футбол и биться до конца.

У кого больше проблем? Наверное, у «Анжи», с учетом того, что все слышали, что им не платят уже достаточно большое количество времени. Но я сам был в такой ситуации и могу сказать, что сейчас они не обращают на это внимания, они уже не думают ни о каких деньгах и о том, что им их отдадут, они просто доигрывают сезон и выкладываются по максимуму.

У всех в команде хорошее настроение. Мы в принципе не смотрим в таблицу, выходим на любой матч с целью выиграть, неважно, на первом эта команда месте или в нижней части таблицы. Мы выходим и играем на победу, даже не на то, чтобы заработать одно очко и так далее. Я думаю, это все видели в игре с «Локомотивом». Мы не хотели сохранять счет 1:1 на табло, мы шли до конца вперед, и получили контратаку. Поэтому будем биться за победу, другой результат нам неинтересен.