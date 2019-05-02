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Ловчев: «600 голов Месси - это выдающийся результат!»

вчера, 13:26

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился впечатлениями о 600 голах нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

600 голов Месси - это выдающийся результат! В наше время, при такой плотной опеке, при таких скоростях, забить шесть сотен – это что-то фантастическое.

Все знают, что Пеле забил больше тысячи. Но ему считали все голы, а его «Сантос» часто встречался с командами, которые явно уступали в классе. Мы в свое время шутили, что Пеле приписывают даже голы, забитые на тренировках.

Так вот, Месси забивал все свои мячи только сильным соперникам, в сильных турнирах.

Кто-то говорит, что он стал не таким быстрым. Ерунда! Вчера все видели, как Месси умеет бежать с мячом, игроки «Ливерпуля» втроем или даже вчетвером с трудом его сдерживали. Но дело не только в скорости, Месси обладает удивительной головой – все видит и мгновенно принимает лучшие решения. Он еще и 700 забьет, какие его годы!

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Все комментарии
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 23:40
Супервыдающийся результат
Robbaggio
Robbaggio ответил Союзник противников
   612 / 954
вчера в 15:42
Пишешь об утраченном чувстве юмора, а сам иронию не видишь)
Союзник противников
Союзник противников ответил Robbaggio
   20 / 954
вчера в 15:01
Уж поверь, если бы захотел, то купил. Просто ему это не нужно. Это только ваш хроник подобным пытается о себе напомнить - на поле-то не получается)
Всем мессианцам и рональдистам нужно лечиться от напыщенности и восстанавливать утраченное о фанатения элементарное чувство юмора и восприятия иронии.Мне проще писать,мне они оба-побоку! Здорово играют,каждый по-своему,вот и всё.А ваша борьба за первенство того,или иного,смешна.
Robbaggio
Robbaggio ответил Союзник противников
   612 / 954
вчера в 14:54
Уж поверь, если бы захотел, то купил. Просто ему это не нужно. Это только ваш хроник подобным пытается о себе напомнить - на поле-то не получается)
cska plus
cska plus
   18 / 954
вчера в 14:05
Жеке лучше делать умозаключения про спартак.
alex1990for
alex1990for ответил Novograd
   439 / 954
вчера в 13:50
Нашли мне забивалу сегундовским командам ахааааа 60 то ненабереися топам ахааааа
ой дундук))
Novograd
Novograd
   869 / 954
вчера в 13:45
Нашли мне забивалу сегундовским командам ахааааа 60 то ненабереися топам ахааааа
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
вчера в 13:42
У нас забалотный за все карьеру и десятка наверное не забьет!
Стыдно за лазурных опять мне
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 13:39
Подумаешь! А вот наш Роник купил себе самый дорогой автомобиль в мире-за 11 млн.евро! А ты,Леонтий,так не могёшь!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 13:37
Ловчев знает что говорит.
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