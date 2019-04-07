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«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения

сегодня, 11:42

Пресс-служба «Спартака» поздравила голкипера команды Александра Селихова с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 25 лет. 


Напомним, что во вчерашнем матче чемпионата России против ЦСКА вратарь получил травму

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Зулус из Тарасовки
   23 / 977
сегодня в 11:57
Его сегодня Софьян с Жиго 25 раз тянули за уши и не только :)
Только ты неправильно написал, забыл префикс на- перед глаголом и вместо предлога "за" там "по"
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   71 / 977
сегодня в 11:54
Его сегодня Софьян с Жиго 25 раз тянули за уши и не только :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 977
сегодня в 11:51
Поздравляю Селихова и желаю ему побольше таких ярких матчей, как вчера!

Вратари у "Спартака" просто как на подбор.

- Целователь штанг и забрасыватель мячей в свои ворота Ребров
- Пропускатель от ПАОКа с центра поля Максименко
- Юбиляр Селихов

Скауты классно работают, еще парочку таких найдите, плиз!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 977
сегодня в 11:49
С Днём Рождения !!!!!!

16.11.2016, 11:13
„Зенит“? Не получилось по своей дури. Не ходил в школу учиться, из-за этого меня поперли. Об этом очень сильно жалею сейчас».

Хорошей карьеры и здоровья !!!!!!
Удачи в клубе и сборной!!!!!
Bладимиp
Bладимиp
   754 / 977
сегодня в 11:48
Всю карьеру испортил человек в тарасовской шарашке.
piercman
piercman
   18 / 977
сегодня в 11:47
не повезло хряку так вляпаться на свою днюху) но всё равно поздравляем, чего уж)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 977
сегодня в 11:46
Хороший подарок сделал Семеркину ЦСКА, особенно Сигурдссон :)
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   183 / 977
сегодня в 11:45
Семьлихов вчера за шиворот принял парочку подарков.
Jum13
Jum13
   53 / 977
сегодня в 11:44
А вчера его Арнор дважды поздравил )))
1 команда
1 команда
   62 / 977
сегодня в 11:43
У свиней принято к дню рождения пальцы ломать.
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