«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» поздравила голкипера команды Александра Селихова с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 25 лет.
Напомним, что во вчерашнем матче чемпионата России против ЦСКА вратарь получил травму.
Пресс-служба «Спартака» поздравила голкипера команды Александра Селихова с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 25 лет.
Вратари у "Спартака" просто как на подбор.
- Целователь штанг и забрасыватель мячей в свои ворота Ребров
- Пропускатель от ПАОКа с центра поля Максименко
- Юбиляр Селихов
Скауты классно работают, еще парочку таких найдите, плиз!
Вратари у "Спартака" просто как на подбор.
- Целователь штанг и забрасыватель мячей в свои ворота Ребров
- Пропускатель от ПАОКа с центра поля Максименко
- Юбиляр Селихов
Скауты классно работают, еще парочку таких найдите, плиз!
16.11.2016, 11:13
„Зенит“? Не получилось по своей дури. Не ходил в школу учиться, из-за этого меня поперли. Об этом очень сильно жалею сейчас».
Хорошей карьеры и здоровья !!!!!!
Удачи в клубе и сборной!!!!!
16.11.2016, 11:13
„Зенит“? Не получилось по своей дури. Не ходил в школу учиться, из-за этого меня поперли. Об этом очень сильно жалею сейчас».
Хорошей карьеры и здоровья !!!!!!
Удачи в клубе и сборной!!!!!