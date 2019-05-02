Иванович: «Мы с Ракицким можем играть еще лучше»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о доверии между игроками клуба, а также отметил, что быстро сумел достичь взаимопонимания с украинским центрбеком Ярославом Ракицким.

В команде еще после Краснодара появилось чувство, что сейчас у нас больше уверенности, больше доверия друг к другу. Больше эйфории, опять же. Так что думаю, что в Грозном мы можем ожидать хорошую игру. Хотя там всегда тяжело играть. Но будем делать то, что зависит от нас, а уже потом смотреть, как там сыграют соперники.

Быстро ли удалось сыграться в центре обороны с Ракицким? Да, конечно. Раки — очень классный и очень хороший игрок. Здорово, что он понимает язык, ему не нужно время на адаптацию. Думаю, наша пара еще может добавить. Мы можем играть еще лучше. Но это будет приходить к нам с играми.