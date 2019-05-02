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Иванович: «Мы с Ракицким можем играть еще лучше»

вчера, 19:30

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о доверии между игроками клуба, а также отметил, что быстро сумел достичь взаимопонимания с украинским центрбеком Ярославом Ракицким.

В команде еще после Краснодара появилось чувство, что сейчас у нас больше уверенности, больше доверия друг к другу. Больше эйфории, опять же. Так что думаю, что в Грозном мы можем ожидать хорошую игру. Хотя там всегда тяжело играть. Но будем делать то, что зависит от нас, а уже потом смотреть, как там сыграют соперники.

Быстро ли удалось сыграться в центре обороны с Ракицким? Да, конечно. Раки — очень классный и очень хороший игрок. Здорово, что он понимает язык, ему не нужно время на адаптацию. Думаю, наша пара еще может добавить. Мы можем играть еще лучше. Но это будет приходить к нам с играми.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
сегодня в 11:27
А кто против то? ИГРАЙТЕ!! МЫ ВСЕГДА НА КРЕСТОВСКОМ ПОШУМИМ И ВАС ПОЗДРАВИМ!
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
вчера в 23:53
Лучше играть с Ракицким может и сможете, но вот быстрей навряд ли.
minai
minai
   327 / 959
вчера в 22:55
Это вселяет уверенность. Удачи и тому и другому!
parallels
parallels
   3 / 959
вчера в 22:49
стыдно за спартак - педро за 16 лямов!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
вчера в 20:26
В общем... Сами догадываетесь за какую защиту в РПЛ стыдно...

Щас Степан придет и озвучит....))
Drossel
Drossel
   639 / 959
вчера в 20:21
Ракицкого с Иванычем в нападение надо поближе к Дзюбе а в обороне слабовато надёжности нет
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 959
вчера в 20:09
вам бы просто начать свои прямые обязанности выполнять. а то у чужих ворот играете лучше, чем у своих. ракицкий так вообще как соперник чуть сильнее оренбурга, то сразу привоз на привозе. что со спартаком, что с вильярреалом...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
вчера в 20:08
Прекрасная пара ЦЗ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
вчера в 20:04
Это хорошо, что появилась сыгранность...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
вчера в 19:59
Ракицкий просто обязан с каждого гола со штрафного проценты Оздоеву.)))
loko7
loko7
   314 / 959
вчера в 19:57
Будем надеяться что в Лиге чемпионов вы именно так и сыграете.
drug01
drug01
   117 / 959
вчера в 19:52
Так играйте а не болтайте!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
вчера в 19:51
Добротные игроки
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
вчера в 19:50
В Грозном только победа,Зенит пусть становиться чемптоном чуть по позже
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
вчера в 19:42
А без Ракитского никак?
Colchoneros
Colchoneros
   270 / 959
вчера в 19:35
Иванович: «Мы с Ракицким можем играть еще лучше. Но зачем? И так хорошо платят!
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