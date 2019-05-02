Терёхин: «„Ливерпуль“ показал, как надо играть против „Барселоны“»

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» - «Ливерпулем».

Это была лучшая игра в этом турнире со стороны «Ливерпуля», несмотря на поражение, но если бы у этой команды был бы Месси - выиграл бы «Ливерпуль». Один человек решает все. Жаль англичан.

Я болел за «Ливерпуль». Симпатизирую Клоппу. Если бы Салах забил при счете 0:3, когда он с трех метров попал в штангу, было бы 1:3, а это уже другой результат.

На самом деле я ничему не удивлюсь. Борьба в ответной игре будет сумасшедшая. «Ливерпуль» показал, как надо играть против «Барселоны». Англичане чуть больше владели мячом, показали качественную игру. Я после матча читал высказывание Клоппа. Он сказал, что его команда лучше уже играть не может. Англичане просто не забили свои моменты, которые прилично насоздавали. А по движению они сыграли просто отлично. Молодцы! А стандарт в исполнении Месси просто сумасшедший, конечно. Про Месси уже все сказано. Сколько он в обороне отрабатывал в этом матче. Человек - звезда, с другой планеты.