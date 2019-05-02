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Терёхин: «„Ливерпуль“ показал, как надо играть против „Барселоны“»

вчера, 14:36
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Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» - «Ливерпулем».

Это была лучшая игра в этом турнире со стороны «Ливерпуля», несмотря на поражение, но если бы у этой команды был бы Месси - выиграл бы «Ливерпуль». Один человек решает все. Жаль англичан.

Я болел за «Ливерпуль». Симпатизирую Клоппу. Если бы Салах забил при счете 0:3, когда он с трех метров попал в штангу, было бы 1:3, а это уже другой результат.

На самом деле я ничему не удивлюсь. Борьба в ответной игре будет сумасшедшая. «Ливерпуль» показал, как надо играть против «Барселоны». Англичане чуть больше владели мячом, показали качественную игру. Я после матча читал высказывание Клоппа. Он сказал, что его команда лучше уже играть не может. Англичане просто не забили свои моменты, которые прилично насоздавали. А по движению они сыграли просто отлично. Молодцы! А стандарт в исполнении Месси просто сумасшедший, конечно. Про Месси уже все сказано. Сколько он в обороне отрабатывал в этом матче. Человек - звезда, с другой планеты.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Ruslik1982
   159 / 954
сегодня в 09:35
а сколько Аллисон вытащил? а сколько Дембель не забил? что за бред считать сколько отбил вратарь
Если бы Ливерпуль превратил бы эти 1.5 момента в 2 гола, был бы другой разговор, потому что даже 2-5 или 2-6 было бы лучше чем 0-3, а так при не плохом футболе, очень плохой результат.
Телогрейка
Телогрейка
   662 / 954
вчера в 19:23
Приятно смотреть такой футбол, битва двух гигантов...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
вчера в 18:40
Неудачная шутка.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 18:38
Аякс покажет как надо играть против Барсы
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил MSN-thebest
   69 / 954
вчера в 17:53
Штеген минимум три вытащил. Плюс штанга при расстреле пустых ворот. Вы о чем?!
а сколько Аллисон вытащил? а сколько Дембель не забил? что за бред считать сколько отбил вратарь
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 16:48
Показал Ливерпуль как надо пропускать три голешника) результат на табло.но по моментам да,надо забивать тем более с трех метров
MSN-thebest
MSN-thebest ответил Ruslik1982
   507 / 954
вчера в 16:30
только один я видел со стороны Ливерпуля 1.5 момента за 95 минут? или что имел ввиду этот "эксперт"? то что Вальверде во втором тайме решил отдать инициативу Ливеру и разрывать его дырявую оборону на контратаках?
Штеген минимум три вытащил. Плюс штанга при расстреле пустых ворот. Вы о чем?!
LOpp
LOpp
   24 / 954
вчера в 15:20
мне кажется Терехин матч не смотрел
loko7
loko7
   311 / 954
вчера в 15:19
А если бы Дембеле забил в конце матча, то было бы 4-0, а это совсем другой результат.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 14:58
Мы недавно с другом Васей отдыхали на турбазе;он из речки не вылазил,как с утряшку саданул! Что нам рифы,что нам мели-отдыхали как хотели :Возмужали,загорели...Правда,Вася утонул...
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
вчера в 14:55
только один я видел со стороны Ливерпуля 1.5 момента за 95 минут? или что имел ввиду этот "эксперт"? то что Вальверде во втором тайме решил отдать инициативу Ливеру и разрывать его дырявую оборону на контратаках?
VIPded
VIPded
   282 / 954
вчера в 14:47
ну да... А Спартак показал, как надо играть против Ливерпуля...)))
ДСА
ДСА
   131 / 954
вчера в 14:45
Терёхин бредит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 14:42
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк после разгромного поражения от "Барселоны" (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов заявил, что рад не играть против Месси каждый сезон.

"Нет рецепта против Месси. И, наверное, ни у кого не найдется. Я могу сказать, что счастлив не играть в Испании и не встречаться с ним на поле каждый сезон".
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
вчера в 14:38
Мне не наравится ,что в Ливерпуле Мане и Мо играют на себя ,не видят друг друга
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