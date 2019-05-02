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Иванович: «Я всем доволен в „Зените“ и хочу остаться»

вчера, 18:56

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о концовке сезона и заявил, что готов остаться в петербургском клубе.

Думаю, после сумасшедшей игры с «Краснодаром», которую многие назвали лучшим матчем нашей лиги в этом сезоне, тяжело играть на третий день с «Динамо». Эта команда мало пропускает, все 11 футболистов располагаются за линией мяча. Конечно, нам пришлось очень тяжело. И было очень нелегко выиграть. Я здесь уже три года. И с «Динамо» у нас всегда получаются очень тяжелые и жесткие игры. Но мы выиграли 2:0. А еще через три дня — снова игра.

Мы сами не ожидали, что в этих трех матчах сможем набрать 9 очков. Так что очень счастливы. В решающем отрезке чемпионата взять девять из девяти непросто. Это успех. С «Крыльями» мы сначала легко забивали, а потом легко пропускали. Так бывает, когда команда попадает в подобный ритм, она может дрогнуть. Но хорошо, что тогда мы не пропустили третий. Было бы тяжело вернуться в игру. А так сами забили четвертый. Все отлично. Пусть по игре было непросто, но есть результат. У нас остались буквально один или два шага до чемпионства. Расслабляться нельзя, надо смотреть вперед.

 Чемпионами вы можете стать в самолете из Грозного в Петербург. Что-то подобное с вами раньше случалось?

Чтобы прям в самолете, такого точно не было. Но приятнее было бы все-таки выиграть титул на поле. Но даже если титул придет к нам в полете, у нас дальше игра с ЦСКА. Это принципиальный соперник, важный матч. Так что будем готовиться со всей серьезностью. Одно дело - стать чемпионом, другое - остаться лучшим. Нужно уметь переключаться и думать о будущем матче, будущем сезоне. Таков футбол.

 Вопрос, который волнует всех болельщиков «Зенита» - вы остаетесь в команде на будущий сезон?

Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться.

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Все комментарии
denmig
denmig ответил ziborock
   488 / 954
сегодня в 13:03
Так не беситесь, а то опять начнете в Бчстрова свиными головами кидаться!") Несколько раз глубоко вдохните и выдохните!
Прогнозы прогнозы!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Parovoznic
   19 / 954
сегодня в 08:57
у нас меньше,мы вообще можем не попасть
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
сегодня в 08:54
Хороший защитник очень жаль что возрастной!
Klаsse
Klаsse
   387 / 954
сегодня в 07:52
самый довольный в зинаиде - это бывший футболист маркизио
poodle
poodle
   295 / 954
сегодня в 07:11
Ещё бы
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   79 / 954
сегодня в 07:10
стыдно за зенит
нечитайло
нечитайло
   845 / 954
сегодня в 06:06
Ещё бы
Василий 50
Василий 50
   308 / 954
сегодня в 05:53
Еще бы.
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   30 / 954
сегодня в 05:50
Желаю Зениту не сильно позорить страну в ек
Ты бы лучше это своему сартаку пожелал. Мы то больше всех коэффициентов добываем.
Fleischjager
Fleischjager
   354 / 954
сегодня в 04:31
опять у глоров свиной командишки пуканы рвет насчет Европы .когда хоть раз возьмете кубок тогда будете рыла раскрывать .а пока вы для нас не больше чем плесень
Parovoznic
Parovoznic ответил 25процентный клоун
   56 / 954
сегодня в 03:19
Желаю Зениту не сильно позорить страну в ек
У Зенита меньше шансов позорить страну в ЕК, чем у любого другого нашего клуба.
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
сегодня в 03:15
Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться.
- - - - - - - - - - - -

"За то бабло, которое мне платят в Зените, я готов играть до пенсии!"))))
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 954
сегодня в 02:29
Зенит это не спартак или рубин откуда все бегут... со спартака вообще с позором бегут!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил 25процентный клоун
   326 / 954
вчера в 23:45
где?
Без поддержки клоновода Степаниды и Президент с себя полномочия снимет))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил НЕ президент рфс
   19 / 954
вчера в 23:31
где?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил НЕ президент рфс
   326 / 954
вчера в 23:27
Да нет уважаемый , я не "такой " . Всего доброго.
Это все?((Печалька у меня и огорчение за сБГ-фонада..обмельчал ныне как Нева и живности в нем нет......
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Рубиновый Дракон
   183 / 954
вчера в 23:19
Фи.((Я ждал более осмысленного ответа от СБГ-фана,а на выходе получаю "сам такой"((
Да нет уважаемый , я не "такой " . Всего доброго.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил НЕ президент рфс
   326 / 954
вчера в 23:17
Я не знаю чего вы ждёте.Может чемпионства Рубина. Может похода к Гудвину.
Фи.((Я ждал более осмысленного ответа от СБГ-фана,а на выходе получаю "сам такой"((
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил 25процентный клоун
   183 / 954
вчера в 23:15
здорово ты его на место поставил))
Где ваше место , и так всем ясно.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Рубиновый Дракон
   183 / 954
вчера в 23:14
Согласен.Зенит назначили чемпионом РПЛЛ.Дальше что?Позоры от 17-й команды Ла Лиги в очных встречах или опять сказки о полуфиналах "Великого Зенита" в ЛЧ?))Что мы ждем?)))
Я не знаю чего вы ждёте.Может чемпионства Рубина. Может похода к Гудвину.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Рубиновый Дракон
   19 / 954
вчера в 23:13
здорово ты его на место поставил))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил НЕ президент рфс
   326 / 954
вчера в 23:09
Да ,я в том-же возрасте , и иногда эти вопросы для меня актуальны. Но в данном случае Зенит-чемпион (в одном из ближайших туров ) и мне волноваться не надо.
Согласен.Зенит назначили чемпионом РПЛЛ.Дальше что?Позоры от 17-й команды Ла Лиги в очных встречах или опять сказки о полуфиналах "Великого Зенита" в ЛЧ?))Что мы ждем?)))
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Рубиновый Дракон
   183 / 954
вчера в 23:04
А за свой возраст,давление,пульс и сердцебиение не волнушься?
Да ,я в том-же возрасте , и иногда эти вопросы для меня актуальны. Но в данном случае Зенит-чемпион (в одном из ближайших туров ) и мне волноваться не надо.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил НЕ президент рфс
   326 / 954
вчера в 22:57
Не знаю что вы имели ввиду , но в вашем возрасте волноваться вредно.
А за свой возраст,давление,пульс и сердцебиение не волнушься?
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
вчера в 22:56
Желаю Зениту не сильно позорить страну в ек
drug01
drug01
   120 / 954
вчера в 22:56
За такие бабки доволен???? Встань к станку....... Будешь тоже доволен!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил ziborock
   183 / 954
вчера в 22:55
Так не беситесь, а то опять начнете в Бчстрова свиными головами кидаться!") Несколько раз глубоко вдохните и выдохните!
Не знаю что вы имели ввиду , но в вашем возрасте волноваться вредно.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ziborock
   293 / 954
вчера в 22:48
Ивановия: Я всегда болел и буду болеть за Локомотив.
    ziborock
    ziborock ответил НЕ президент рфс
       35 / 954
    вчера в 22:24
    Свиньи бесятся от безысходности , а их модера продолжают чудить. Ну-ну.
    Так не беситесь, а то опять начнете в Бчстрова свиными головами кидаться!")
    Несколько раз глубоко вдохните и выдохните!
    ziborock
    ziborock
       35 / 954
    вчера в 22:20
    Ивановия: Я всегда болел и буду болеть за Локомотив.
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