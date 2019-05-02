Иванович: «Я всем доволен в „Зените“ и хочу остаться»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о концовке сезона и заявил, что готов остаться в петербургском клубе.
Думаю, после сумасшедшей игры с «Краснодаром», которую многие назвали лучшим матчем нашей лиги в этом сезоне, тяжело играть на третий день с «Динамо». Эта команда мало пропускает, все 11 футболистов располагаются за линией мяча. Конечно, нам пришлось очень тяжело. И было очень нелегко выиграть. Я здесь уже три года. И с «Динамо» у нас всегда получаются очень тяжелые и жесткие игры. Но мы выиграли 2:0. А еще через три дня — снова игра.
Мы сами не ожидали, что в этих трех матчах сможем набрать 9 очков. Так что очень счастливы. В решающем отрезке чемпионата взять девять из девяти непросто. Это успех. С «Крыльями» мы сначала легко забивали, а потом легко пропускали. Так бывает, когда команда попадает в подобный ритм, она может дрогнуть. Но хорошо, что тогда мы не пропустили третий. Было бы тяжело вернуться в игру. А так сами забили четвертый. Все отлично. Пусть по игре было непросто, но есть результат. У нас остались буквально один или два шага до чемпионства. Расслабляться нельзя, надо смотреть вперед.
Чемпионами вы можете стать в самолете из Грозного в Петербург. Что-то подобное с вами раньше случалось?
Чтобы прям в самолете, такого точно не было. Но приятнее было бы все-таки выиграть титул на поле. Но даже если титул придет к нам в полете, у нас дальше игра с ЦСКА. Это принципиальный соперник, важный матч. Так что будем готовиться со всей серьезностью. Одно дело - стать чемпионом, другое - остаться лучшим. Нужно уметь переключаться и думать о будущем матче, будущем сезоне. Таков футбол.
Вопрос, который волнует всех болельщиков «Зенита» - вы остаетесь в команде на будущий сезон?
Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться.
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"За то бабло, которое мне платят в Зените, я готов играть до пенсии!"))))
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"За то бабло, которое мне платят в Зените, я готов играть до пенсии!"))))
Но он профессионал и выполняет свою работу вне зависимости от того где и против кого он играет
Как думаешь, почему мы так желали назначения Семака на роль тренера Зенита?)
Он ведь половину своей карьеры посвятил конюшне
Но он профессионал и выполняет свою работу вне зависимости от того где и против кого он играет
Как думаешь, почему мы так желали назначения Семака на роль тренера Зенита?)
Он ведь половину своей карьеры посвятил конюшне
Несколько раз глубоко вдохните и выдохните!
Несколько раз глубоко вдохните и выдохните!