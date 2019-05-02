Иванович: «Я всем доволен в „Зените“ и хочу остаться»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о концовке сезона и заявил, что готов остаться в петербургском клубе.

Думаю, после сумасшедшей игры с «Краснодаром», которую многие назвали лучшим матчем нашей лиги в этом сезоне, тяжело играть на третий день с «Динамо». Эта команда мало пропускает, все 11 футболистов располагаются за линией мяча. Конечно, нам пришлось очень тяжело. И было очень нелегко выиграть. Я здесь уже три года. И с «Динамо» у нас всегда получаются очень тяжелые и жесткие игры. Но мы выиграли 2:0. А еще через три дня — снова игра.

Мы сами не ожидали, что в этих трех матчах сможем набрать 9 очков. Так что очень счастливы. В решающем отрезке чемпионата взять девять из девяти непросто. Это успех. С «Крыльями» мы сначала легко забивали, а потом легко пропускали. Так бывает, когда команда попадает в подобный ритм, она может дрогнуть. Но хорошо, что тогда мы не пропустили третий. Было бы тяжело вернуться в игру. А так сами забили четвертый. Все отлично. Пусть по игре было непросто, но есть результат. У нас остались буквально один или два шага до чемпионства. Расслабляться нельзя, надо смотреть вперед.