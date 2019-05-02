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«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль

вчера, 23:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Валенсию» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Ответная встреча состоится 9 мая.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Валенсия» 3:1 (2:1)
Голы: Ляказетт 18, Ляказетт 26, Обамеянг 90+1 - Диахаби 11

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни (Начо Монреаль 82), Мустафи, Джака, Гендузи (Лукас Торрейра 58), Озил (Мхитарян 75), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Валенсия»: Нето, Гарай, Ронкалья, Паулиста, Гайя, Пиччини, Диахаби, Парехо, Солер (Васс 71), Гонсалу Гедеш (Гамейро 71), Родриго (Мина 89)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Диахаби 31, Парехо 71

В параллельном матче «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью.

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Все комментарии
dok66
dok66
   644 / 954
сегодня в 17:23
Без Черышева Валенсии трудно . Увы , но так
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
сегодня в 17:05
Красавцы, канониры! Ляказетт был прекрасен в этом матче. Перед Эмери поставлена задача - выиграть Лигу Европы, что он уже делал трижды! Всех преданных болельщиков Арсенала с волевой победой)
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   509 / 954
сегодня в 13:14
Молодцы Арсенал, так держать 👍Желаю удачи лонданцам в ответке... хочется очень чтоб Арсенал выиграл кубок ЛЕ
DXTK
DXTK
   141 / 954
сегодня в 11:50
Эмери снова в финале ЛЕ, это точно его турнир, кто то коллекционирует кубки в ЛЧ, а есть те кто и ЛЕ не брезгует. Думаю Арсенал в финале, все же Валенсия это не Атлетико Мадрид прошлого года.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
сегодня в 11:26
Валенсия разочаровала!
Остапчук 67
Остапчук 67
   770 / 954
сегодня в 10:27
Можно теперь сосредоточиться на ЛЕ...
И представить АПЛ в ЛЧ пятью командами.
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
сегодня в 10:22
Арсенал с победой!!!
galem72
galem72
   337 / 954
сегодня в 10:07
С победой Пушкарей! Зачётный получился замес...
drug01
drug01
   120 / 954
сегодня в 09:08
Пол дела сделано!
Drossel
Drossel ответил Lionel Messi-10
   669 / 954
сегодня в 09:03
В принципе дома Валенсия 2 смело забьет Но вот не пропустит ли? Будем надеяться , что нет Должны выносить детский сад
дет сад это мышки которыя были прижаты к своим воротам весь матч и ничего не могли сделать, во втором матче скорей всего также будет разный уровень команд налицо.
Drossel
Drossel
   669 / 954
сегодня в 08:59
Всех с победой!!! раскатали мышей! теперь Арсенал обязан взять ЛЕ, Эмери спец по этому турниру)
neomessi
neomessi
   144 / 954
сегодня в 08:55
ЛЕ это личный кубок Эмери.
Foxes
Foxes
   273 / 954
сегодня в 08:50
Арсенал с победой!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:44
Забитый гол оставляет надежды...
Брулин
Брулин
   29 / 954
сегодня в 08:38
Унай все ближе к четвертому кубку Лиги Европы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 08:15
И все таки насколько хорош игрочишко как мотиватор!
Тренеришка Эмери до сих пор остановиться не может ;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 08:09
Походу, финал может стать Лондонским...
saha100
saha100 ответил Jeck Denielse
   133 / 954
сегодня в 07:49
На месте Зенита должен быть Краснодар
saha100
saha100
   133 / 954
сегодня в 07:49
Проиграла Валенсия а стыдно за лазурных бакланов
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
сегодня в 07:30
Теперь главное не расслабляться, а то пушкари это могут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 07:29
Навряд ли Валенсия отыграется......Арсенал и Спортинг и Наполи в гостях обыграл....

Ну и ладно...по-правде на месте Валенсии вообще должен был быть Краснодар....))
Артемкa
Артемкa
   375 / 954
сегодня в 07:24
Эмери не интересная Премьер-Лига. Эмери готов на всё, чтобы выиграть Лигу Европы в четвёртый раз.Никто и никогда большего такого не добьётся. Эмери впишет своё имя, свой личный рекорд, в Лигу Европы
нечитайло
нечитайло
   845 / 954
сегодня в 07:19
Здорово
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
сегодня в 06:37
Арсенал с победой!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
сегодня в 04:33
В принципе дома Валенсия 2 смело забьет
Но вот не пропустит ли?
Будем надеяться , что нет
Должны выносить детский сад
Gahi
Gahi
   174 / 954
сегодня в 02:34
Эмери молодец успевает перезарядить пушку.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Штиль
   189 / 954
сегодня в 01:35
Арсенал уже одной ногой в финале. Который можно сказать будет проходить на выезде, из-за того что азерботы будут против Генриха топить...
в 2004 году, в аналогичной ситуации, Реал тоже ыл в 1/2 ЛЧ, победив с разницей в 2 мяча Монако. Итог же знаешь?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
сегодня в 01:34
Надеюсь Арсенал возьмет ЛЕ
cska plus
cska plus
   18 / 954
сегодня в 01:27
Удивоён.
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
сегодня в 01:01
С победой
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