«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль

«Арсенал» обыграл «Валенсию» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Ответная встреча состоится 9 мая.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» - «Валенсия» 3:1 (2:1)
Голы: Ляказетт 18, Ляказетт 26, Обамеянг 90+1 - Диахаби 11
«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни (Начо Монреаль 82), Мустафи, Джака, Гендузи (Лукас Торрейра 58), Озил (Мхитарян 75), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Валенсия»: Нето, Гарай, Ронкалья, Паулиста, Гайя, Пиччини, Диахаби, Парехо, Солер (Васс 71), Гонсалу Гедеш (Гамейро 71), Родриго (Мина 89)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Диахаби 31, Парехо 71
В параллельном матче «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью.
И представить АПЛ в ЛЧ пятью командами.
И представить АПЛ в ЛЧ пятью командами.
Тренеришка Эмери до сих пор остановиться не может ;)
Тренеришка Эмери до сих пор остановиться не может ;)
Ну и ладно...по-правде на месте Валенсии вообще должен был быть Краснодар....))
Ну и ладно...по-правде на месте Валенсии вообще должен был быть Краснодар....))
Но вот не пропустит ли?
Будем надеяться , что нет
Должны выносить детский сад
Но вот не пропустит ли?
Будем надеяться , что нет
Должны выносить детский сад