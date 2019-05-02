«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Ответная встреча состоится 9 мая.
Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»
«Айнтрахт» - «Челси» 1:1 (1:1)
Голы: Йович 23 - Педро 45
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Роде, Фернандеш (Пасьенса 73), Фалетт, Гачинович (Виллемс 90+2), Йович, Костич
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 82), Педро, Жиру, Виллиан (Азар 61)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Кристенсен 19, Хасэбе 58, Фернандеш 61
В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Валенсию».
В общем, если такой футбол будет и в Лондоне, то Челси пройдёт без особых трудностей. Хотя лично я хотел бы увидеть финал Айнтрахт - Валенсия.
В общем, если такой футбол будет и в Лондоне, то Челси пройдёт без особых трудностей. Хотя лично я хотел бы увидеть финал Айнтрахт - Валенсия.
Надеемся на убедительную победу на Бридже
Надеемся на убедительную победу на Бридже
Если Лестер Сити обыграл Арсенал 3 0, то почему Челси легче обыграть Лестер дома, чем Арсенал в финале)
Если Лестер Сити обыграл Арсенал 3 0, то почему Челси легче обыграть Лестер дома, чем Арсенал в финале)
Чем Айнтрахт в ответке и Арсенал в финале ЛЕ.....
Для попадания в ЛЧ....
Ты так не считаешь ???
Чем Айнтрахт в ответке и Арсенал в финале ЛЕ.....
Для попадания в ЛЧ....
Ты так не считаешь ???
Удачи немцам ...
Как бы глупо это не звучало....9 Мая....)))
Удачи немцам ...
Как бы глупо это не звучало....9 Мая....)))
А немцы такие плаксы, на каждый момент размахивают руками. В этом ты прав.
А немцы такие плаксы, на каждый момент размахивают руками. В этом ты прав.
А в остальном, повезло что уровень немецкого футбола сейчас в районе континентальной плиты и даже лучшие их клубы - откровенный шлак.
А в остальном, повезло что уровень немецкого футбола сейчас в районе континентальной плиты и даже лучшие их клубы - откровенный шлак.