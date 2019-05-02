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«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 23:53
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«Челси» на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Ответная встреча состоится 9 мая.

Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»

«Айнтрахт» - «Челси» 1:1 (1:1)
Голы: Йович 23 - Педро 45

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Роде, Фернандеш (Пасьенса 73), Фалетт, Гачинович (Виллемс 90+2), Йович, Костич
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 82), Педро, Жиру, Виллиан (Азар 61)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Кристенсен 19, Хасэбе 58, Фернандеш 61

В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Валенсию».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
сегодня в 17:02
Да, все решится на Стэмфорд Бридж! Респект Айнтрахту за борьбу. Быть может им удастся совершить чудо и выйти в финал Лиги Европы) Поглядим😃
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   304 / 954
сегодня в 16:01
Челси был лучше, особенно в последние 10 минут первого тайма и первые минут 30 второго. Мог забить намного больше одного мяча. У Айнтрахта же после гола Йовича игра абсолютно разладилась. Было видно ещё в конце первого тайма, что Хасебе и Роде наелись, им нужно усиление (да, Канте фолил на Хасебе, и этого гола Педро не должно было быть, но Хасебе там сам виноват - зачем то начал обыгрывать на своей половине поля, хотя мог просто выносить), нападающие перестали цепляться за мяч, замены напрашивались уже минуте на 60ой просто однозначно. Но Хюттер почему-то дотянул до 72ой, так ещё и полузащиту не захотел освежать, хотя Гачинович однозначно выпадал, а на скамейке есть Де Гузман и Виллемс.

В общем, если такой футбол будет и в Лондоне, то Челси пройдёт без особых трудностей. Хотя лично я хотел бы увидеть финал Айнтрахт - Валенсия.
hazardfan
hazardfan
сегодня в 11:07
Жаль реализация подвела. Челси играл отлично и вчистую переиграл боевитых немцев. Ждём интересного противостояния на СБ. Йович боец конечно, талантливые балканцы долго в Германии не задержатся.
feris1
feris1
   235 / 954
сегодня в 10:43
Нормальный результат для Челси!
Медив
Медив ответил cannongun
   171 / 954
сегодня в 10:26
смотришь на выездную форму пенсов, словно какой то Батэ бегает
Все, со следующего сезона не будет уже этого желтого безумия
George-CFC
George-CFC
   388 / 954
сегодня в 09:51
Реализация подвела..
Надеемся на убедительную победу на Бридже
dok66
dok66
   644 / 954
сегодня в 09:33
Надеюсь дома выиграют . Хотя от Челси всего можно ожидать
АС35
АС35 ответил Jeck Denielse
   876 / 954
сегодня в 09:02
Да куда проще обыграть Уотфорд и Лестер...в чемпионате... Чем Айнтрахт в ответке и Арсенал в финале ЛЕ..... Для попадания в ЛЧ.... Ты так не считаешь ???
Не считаю, Лестер играет последний тур дома, не думаю, что они так легко сдадут матч Челси. Хочу напомнить, что в последнем туре у себя дома Лестер без особых проблем обыграл Арсенал 3 0. Я не знаю смотрел ли ты вчера этот матч с немцами, но я абсолютно не вижу за счёт чего немцы могут обыграть Челси. Скажу так, Челси проще обыграть немцев у себя дома, тем более есть выездной забитый мяч, чем выиграть у Лестер Сити на выезде, а судя по матчу с Арсеналом в последнем туре, Лестер дарить очки никому не собирается, и выиграть в последнем туре перед своими болельщиками у Челси попытается

Если Лестер Сити обыграл Арсенал 3 0, то почему Челси легче обыграть Лестер дома, чем Арсенал в финале)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:45
Походу Челси близок к успеху.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил АС35
   8 / 954
сегодня в 08:18
Челси возили немцев как только хотели, немцы дома отскочили. Вряд ли есть шансы у немцев в гостях, Челси через Лигу Европы попытается попасть в Лигу чемпионов, поэтому своего не упустят с немцами. Не факт, что это им удастся в Премьер-Лиге, три команды имеют одинаковые шансы
Да куда проще обыграть Уотфорд и Лестер...в чемпионате...
Чем Айнтрахт в ответке и Арсенал в финале ЛЕ.....

Для попадания в ЛЧ....
Ты так не считаешь ???
cannongun
cannongun
   115 / 954
сегодня в 08:18
смотришь на выездную форму пенсов, словно какой то Батэ бегает
АС35
АС35 ответил Jeck Denielse
   876 / 954
сегодня в 07:55
Если Челси от Славии дома 3 пропустила....почему бы и Йовечу парочку не забить..??? Удачи немцам ... Как бы глупо это не звучало....9 Мая....)))
Челси возили немцев как только хотели, немцы дома отскочили. Вряд ли есть шансы у немцев в гостях, Челси через Лигу Европы попытается попасть в Лигу чемпионов, поэтому своего не упустят с немцами. Не факт, что это им удастся в Премьер-Лиге, три команды имеют одинаковые шансы
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов ответил Groove000
сегодня в 07:48
Договор о капитуляции 8 мая подписан, просто из-за разности часовых поясов 9-го отмечаем. Так что немцы едва ли будут об этом думать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 07:36
Если Челси от Славии дома 3 пропустила....почему бы и Йовечу парочку не забить..???

Удачи немцам ...
Как бы глупо это не звучало....9 Мая....)))
Артемкa
Артемкa
   375 / 954
сегодня в 07:16
Челси финалист Лиги Европы
Tommy Lee
Tommy Lee
   130 / 954
сегодня в 05:50
Отскочили лондонские пожилые
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
сегодня в 04:36
Педро опять затащил
Bavaria_M
Bavaria_M ответил azkan
   386 / 954
сегодня в 02:15
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       215 / 954
    сегодня в 01:18
    отскочили пенсы
    beefs
    beefs
       196 / 954
    сегодня в 01:06
    Челси, вперед в ФИНАЛ
    ABir
    ABir
       172 / 954
    сегодня в 01:05
    Жаль, что немцам не удалось дома АЙНТРАХТнуть Челси!
    azkan
    azkan ответил Bavaria_M
       154 / 954
    сегодня в 00:44
    Вроде пенсы клуб из апл, а симулировать как клуб из лол лиги. И судья тащил ужасно , должен был удалять как минимум 2 и еще пенку, неговоря за желтые за симуляци и грубые фолы, ну и гачнович если бы дойграл момент, а не бегал как баба размахивая руками , эх
    )) уровень бундеслиги такой, даже судьи не хотят помогать. Хотя нет, в ворота Айнтрахта тоже не поставил пеньку за игру рукой... так что с судейством норм.
    А немцы такие плаксы, на каждый момент размахивают руками. В этом ты прав.
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       386 / 954
    сегодня в 00:33
    Вроде пенсы клуб из апл, а симулировать как клуб из лол лиги. И судья тащил ужасно , должен был удалять как минимум 2 и еще пенку, неговоря за желтые за симуляци и грубые фолы, ну и гачнович если бы дойграл момент, а не бегал как баба размахивая руками , эх
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       71 / 954
    сегодня в 00:32
    Намечается Апл финал.
    рус фан
    рус фан
       236 / 954
    сегодня в 00:26
    Мне Йоветич понравился в этом матче, гол его почти рыбкой нормальный, по игре Челси мог забить больше одно гола и победить, но моменты свои не реализовал, ну, а Айнтрахт ослабленный потерей Ребича и др. считаю хорошо что вничью отскочил. Игра была не плохой по скорости и интенсивности.
    kotmyshka
    kotmyshka
       122 / 954
    сегодня в 00:21
    ожидаемо
    nnb199O
    nnb199O
       787 / 954
    сегодня в 00:16
    Айнтрахт с...а подвел, экспресс ставка сгорела,, бл....д......
    311
    311
       53 / 954
    сегодня в 00:10
    Могли доводить до победы, но могли и проиграть! Ждём на Стэмфорде!)
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       610 / 954
    сегодня в 00:09
    А чего Айнтрахт должен пройти дальше.
    Медив
    Медив
       171 / 954
    сегодня в 00:05
    Ковачич одним появлением на поле убивает всю атакующую игру начисто. Ну и дед, как обычно, смотрел блокнот весь матч, а не футбол. Иначе зачем убирать единственного хорошо сыгравшего футболиста? Это еще хорошо, что не выпустил нашу толстую артиллерию, было бы совсем грустно....
    А в остальном, повезло что уровень немецкого футбола сейчас в районе континентальной плиты и даже лучшие их клубы - откровенный шлак.
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