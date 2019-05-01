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«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»

01 мая 2019, 23:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Ливерпуль». Ответная встреча состоится 7 мая.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Ливерпуль» 3:0 (1:0)
Голы: Суарес 26, Лионель Месси 75, Лионель Месси 82

«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Аленья 90+4), Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Лионель Месси, Суарес (Дембеле 90+3), Коутиньо (Нелсон Семеду 60)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Ориги 84), Фабиньо, Кейта (Хендерсон 24), Салах, Мане, Вейналдум (Роберто Фирмино 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Ленгле 39, Фабиньо 81, Суарес 81, Альба 86

Судья: Кёйперс Бьорн.

Во втором полуфинале выясняют отношения «Тоттенхэм» и «Аякс».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Котэ в тельняжке
   189 / 954
вчера в 21:15
Барса 4-0 отыгрывала...) В Ливер не верится... Барселона - Аякс!) Выиграет очередной раз испанская команда, хотя АПЛ последнее время сильнее Примеры...)
кстааати
Ливерпуль однажды уже 0:3 отыграл. И то в финале))))
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Master ШиФу
вчера в 20:42
В 2015 повезло Барсе робери были травмированы еще и Алаба там не было 7-0
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил abrek123
   264 / 954
вчера в 19:52
Ливерпуль если честно трусливо сыграл все катал перед штрафной, видать боялись ошибиться и нарваться на контр атаку,хотя такие потери не так критичны казалось с камеры если они случились бы Барса глубоко сидела в своей штрафной..Как по мне Ливер мог если рискнул и начать атаковать мог порвать Барсу но видать была тактика нельзя было рисковать доводили до точных и уверенных передач чем и поплатились я думаю.Но в ответке Ливер кинется вперед им уже терять нечего после 3-0 и там игра покажет сможет Барса выстоять или нет, в прошлом сезоне Рома выкинула Барсу обыграв 3-0 на своем поле после провального матча на кампноу с 4-1..:Ждет нас жаркая ответка всем пока здоровья и удачи господа соккеристы)))Там букмекеры ставки делали что-то 1 против 16 и Рома смогла хотя казались полными андердогами уже в ответном матче...
трусливо против Барсы играл МЮ,а вот наши играли осторожно и в принципе задумка Клоппа сработала, Месси ликвидировали в целом,как впрочем и всю Барсу,но гол из ниоткуда от Суареса дал хорошую пощёчину. Второй гол - Месси конечно повезло,что мяч от перекладины отскочил на блюдце с голубой кайомочкой. Третий гол конечно Космический,оттуда практически так не забиваются в современном футболе. Винить игроков и тренера в поражении - язык не поворачивается, винить нужно проффи из Барсы.
В ответке посмотрим,что Энфилд противопоставит Кампоту.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил bayern-cobra
вчера в 18:05
Если не можете барсуков обыграть зачем было Баварию проходить. Бавария напоминила бы Барсукам про 7-0Неудачники английские
как в 2015?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   304 / 954
вчера в 16:25
На мой взгляд, на 0-3 Ливерпуль точно не наиграл, 1-1 или 1-2 был бы справедливый счёт. Игра Барсы мне вчера не понравилась, Месси тоже, не смотря на великолепный удар со штрафного, многовато ошибался и сыграл не самым лучшим образом.
Хоть и болею за Барсу, но хотелось-бы интригу увидеть в ответном матче. Теперь это маловероятно (хотя, если Барселона будет играть так же, а Ливерпуль будет лучше реализовывать моменты, то всё может быть).
abrek123
abrek123
   76 / 954
вчера в 15:17
Ливерпуль если честно трусливо сыграл все катал перед штрафной, видать боялись ошибиться и нарваться на контр атаку,хотя такие потери не так критичны казалось с камеры если они случились бы Барса глубоко сидела в своей штрафной..Как по мне Ливер мог если рискнул и начать атаковать мог порвать Барсу но видать была тактика нельзя было рисковать доводили до точных и уверенных передач чем и поплатились я думаю.Но в ответке Ливер кинется вперед им уже терять нечего после 3-0 и там игра покажет сможет Барса выстоять или нет, в прошлом сезоне Рома выкинула Барсу обыграв 3-0 на своем поле после провального матча на кампноу с 4-1..:Ждет нас жаркая ответка всем пока здоровья и удачи господа соккеристы)))Там букмекеры ставки делали что-то 1 против 16 и Рома смогла хотя казались полными андердогами уже в ответном матче...
pomor45
pomor45
   74 / 954
вчера в 15:11
Результат не отражает ни соотношения сил, ни течения матча. Классическое совпадение везения одних с невезением других.
valt134
valt134
   288 / 954
вчера в 15:09
Не ожидал...
abrek123
abrek123
   76 / 954
вчера в 15:00
Могло быть и 6-1 и -7-1 там куча моментов еще была до дембеле Месси отдавал в штрафную на видаля в убойную позицию для удара в каждом матче с таких позиций почти забивают во всех клубах но тот зачем то запутавших в ногах начал отдавать передачу на суареса и успели его накрыть..Сам суарес тоже косячил хотя мог убойные моменты были, а дембеле со своими ляпами в конце это вишенка на торге все мог закончить..
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил MACBARTON
   98 / 954
вчера в 14:54
Могло и 5-0 быть используй Дембеле 100% шансы
Karkaz
Karkaz
   540 / 954
вчера в 14:45
3-0 на Энфилде и по пенкам как в старый добрый 2005-й)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 14:43
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк после разгромного поражения от "Барселоны" (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов заявил, что рад не играть против Месси каждый сезон.

"Нет рецепта против Месси. И, наверное, ни у кого не найдется. Я могу сказать, что счастлив не играть в Испании и не встречаться с ним на поле каждый сезон".
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
вчера в 14:23
Глюпые ливерные колбаски получили что заслужили за свои гон и чсв, слишком много языком трепали,а еще и с апл пролетят заслуженно, так и надо выскочкам, а летом еще их барса с Павлом раскупят и все опять серебняк.
Tott_Hot
Tott_Hot
   256 / 954
вчера в 13:53
Крутая игра. Счет мог быть абсолютно разным, но Месси с.ка ВЕЛИКИЙ!
MACBARTON
MACBARTON
   165 / 954
вчера в 13:38
Во всем виноват жадный бездарный Салах,пасы жадничал шел один до конца, не хватало командой сыгранности и прямых ног,и какой смысл держать Шакири на лавке в таких встречах? Явно бы не помешал,он бить умеет. Могло бы быть 3 - 3.
League1
League1 ответил Kurt Bekelman
   317 / 954
вчера в 13:29
все еще надеюсь на финал АЯКС-Ливерпуль
Надежды уже рассыпались. Финал будет: судейские симулянты, во главе с главным петрушкой - суаресом, и аякс. Барса возьмёт ушастого, но с очень маленькими ушками.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
вчера в 13:27
На классе и без вариантов для Ливерпуля! Похоже, что Клопп сделал упор на победу в АПЛ. Как бы красные в итоге не остались без трофеев) С заслуженной и разгромной победой, будущие финалисты ЛЧ! Месси реально крут.
League1
League1
   317 / 954
вчера в 13:12
Не логичный результат. И только мне показалось, что судья усиленно подтаскивал барсу к финалу? Ни разу даже ВАР не использовал.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
вчера в 12:48
все еще надеюсь на финал АЯКС-Ливерпуль
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 12:40
Если не можете барсуков обыграть зачем было Баварию проходить. Бавария напоминила бы Барсукам про 7-0Неудачники английские
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
   699 / 954
вчера в 12:07
Это было жёстко!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 11:59
Благодаря дублю 31-летний нападающий достиг отметки в 600 забитых мячей на клубном уровне. Таким образом, он сравнялся по данному показателю с португальским нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Однако для этого аргентинцу потребовалось на 118 матчей меньше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
вчера в 11:35
Ну ладно...здесь всё понятно...
Барса лучший клуб мира...
Что там со Смоловым ???
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
вчера в 11:35
Барсу с победой!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   62 / 954
вчера в 11:31
Барса - топ. Гном - неуловим. Что изображал Ливерпуль у ворот соперника - загадка. Надеюсь на ответный матч на Энфилде. Удачи Ливерпулю!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
вчера в 11:23
Ливерпуль был лучше, но удача была на стороне Барсы!
ESPANOL
ESPANOL ответил Jeck Denielse
   319 / 954
вчера в 11:21
Похоже на смех без причины...
viv
viv
   265 / 954
вчера в 11:20
Если Барса забивает Ливерпулю три гола...а Ливерпуль забил 7партаку семерочку....то сколько же забьет Барса этому 7партаку?
ESPANOL
ESPANOL ответил Jeck Denielse
   319 / 954
вчера в 11:19
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Jeck Denielse
       195 / 954
    вчера в 11:11
    ну не прибедняйся,словоблуд
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