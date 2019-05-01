«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Ливерпуль». Ответная встреча состоится 7 мая.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Ливерпуль» 3:0 (1:0)
Голы: Суарес 26, Лионель Месси 75, Лионель Месси 82
«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Аленья 90+4), Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Лионель Месси, Суарес (Дембеле 90+3), Коутиньо (Нелсон Семеду 60)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Ориги 84), Фабиньо, Кейта (Хендерсон 24), Салах, Мане, Вейналдум (Роберто Фирмино 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Ленгле 39, Фабиньо 81, Суарес 81, Альба 86
Судья: Кёйперс Бьорн.
Во втором полуфинале выясняют отношения «Тоттенхэм» и «Аякс».
Ливерпуль однажды уже 0:3 отыграл. И то в финале))))
Ливерпуль однажды уже 0:3 отыграл. И то в финале))))
В ответке посмотрим,что Энфилд противопоставит Кампоту.
В ответке посмотрим,что Энфилд противопоставит Кампоту.
Хоть и болею за Барсу, но хотелось-бы интригу увидеть в ответном матче. Теперь это маловероятно (хотя, если Барселона будет играть так же, а Ливерпуль будет лучше реализовывать моменты, то всё может быть).
Хоть и болею за Барсу, но хотелось-бы интригу увидеть в ответном матче. Теперь это маловероятно (хотя, если Барселона будет играть так же, а Ливерпуль будет лучше реализовывать моменты, то всё может быть).
"Нет рецепта против Месси. И, наверное, ни у кого не найдется. Я могу сказать, что счастлив не играть в Испании и не встречаться с ним на поле каждый сезон".
"Нет рецепта против Месси. И, наверное, ни у кого не найдется. Я могу сказать, что счастлив не играть в Испании и не встречаться с ним на поле каждый сезон".
Барса лучший клуб мира...
Что там со Смоловым ???
Барса лучший клуб мира...
Что там со Смоловым ???