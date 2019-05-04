Зидан - о трансфере Погба: «В конце сезона посмотрим»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал трансферные слухи, которые связывали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с переходом в мадридский клуб.

Я сказал ранее, что было бы хорошо видеть его в своей команде, так как я его знаю, но не более того. Он является игроком «Манчестер Юнайтед». В конце сезона мы посмотрим, что будет с нашим составом.