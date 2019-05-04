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Зидан - о трансфере Погба: «В конце сезона посмотрим»

сегодня, 14:35

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал трансферные слухи, которые связывали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с переходом в мадридский клуб

Я сказал ранее, что было бы хорошо видеть его в своей команде, так как я его знаю, но не более того. Он является игроком «Манчестер Юнайтед». В конце сезона мы посмотрим, что будет с нашим составом. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
сегодня в 15:56
Нового уже ни чего не увидят.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   629 / 964
сегодня в 15:54
Сам бы еще остался...
cska plus
cska plus
   23 / 964
сегодня в 15:52
Нахрен этот негр великому клубу.
нечитайло
нечитайло
   819 / 964
сегодня в 15:03
Перспективно
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 964
сегодня в 15:01
И для МЮ будет польза от этой продажи. А Погба будет боссом в Реале и после этого Рамос,будет работать у него на посылках.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   196 / 964
сегодня в 14:53
А когда еще?
No problem
No problem
   211 / 964
сегодня в 14:53
Только Тони не трогай,парень устал,придёт в себя и попрет заново.
Вместо Модрича?,Лука даж в костылях будет полезнее чем эта жертва парикмахерш.
Возвращай Хамеса,бери Эриксена и дальше делай че хочешь).
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
сегодня в 14:52
Араб тянет негра.
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