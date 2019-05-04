Манолас: «Мы изменили наш менталитет после прихода Раньери»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас рассказал о том, как изменилась команда после прихода Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

Мы стали более компактной командой, в отличие от того, что было при Ди Франческо.

Мы изменили наш менталитет. Как и раньше, мы держим высокую линию и движемся в направлении чужих ворот, однако теперь мы стали более решительными. Вы это можете увидеть в наших последних матчах.