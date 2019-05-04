ГлавнаяНовости

Манолас: «Мы изменили наш менталитет после прихода Раньери»

сегодня, 10:45

Защитник «Ромы» Константинос Манолас рассказал о том, как изменилась команда после прихода Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

Мы стали более компактной командой, в отличие от того, что было при Ди Франческо. 

Мы изменили наш менталитет. Как и раньше, мы держим высокую линию и движемся в направлении чужих ворот, однако теперь мы стали более решительными. Вы это можете увидеть в наших последних матчах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анчелотти прокомментировал инфаркт Касильяса
Сегодня, 15:02 Комментарии1
Анчелотти: «Барелла сейчас нас не интересует»
Сегодня, 14:56 Комментарии2
Анчелотти подтвердил, что Инсинье продлит контракт с «Наполи»
Сегодня, 14:53 Комментарии0
Зидан - о трансфере Погба: «В конце сезона посмотрим»
Сегодня, 14:35 Комментарии8
Анчелотти: «Хотим остаться на втором месте и набрать 80 очков»
Сегодня, 13:39 Комментарии3
Лейва продлил контракт с «Лацио»
Сегодня, 12:12 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abverin
Abverin
   221 / 964
сегодня в 14:52
На пятом месте?
Novograd
Novograd
   679 / 964
сегодня в 11:05
Та то такое я за ювентус
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   85 / 964
сегодня в 10:55
Манолас: гол Барсе.
ван дырка: косяки с Барсой.

Лютщий защитник мира!)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100