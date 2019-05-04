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Директор «Чертаново»: «В Европе наш клуб сравнивают с „Аяксом“»

вчера, 21:55

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что московский клуб в Европе начинают сравнивать с «Аяксом».

Да, за нашими игроками следят, в большинстве стран Европы уже начинают говорить о российской команде, растущей только за счет собственных воспитанников, потихоньку даже сравнивают с «Аяксом», известным на весь мир своей футбольной школой. На сегодняшний день пока есть интерес из клубов высших лиг только к одному футболисту, но не хотелось бы называть его имя. Если будут предложения от серьезных клубов по игрокам, то, конечно, будем отдавать. В этом году мы по сути выжили за счет продажи футболистов и спонсорских денег.

Нашей задачей сейчас является дальнейший поиск спонсоров, нашей красивой историей по развитию молодых футболистов многие заинтересовались, поэтому смотрим с оптимизмом в будущее. Когда это будет выполнено, можно будет ставить целью не только подготовку футболистов, но и выход в более высокую лигу. Понимаем, что выход в стыковые матчи очень маловероятен за оставшееся количество туров, команда просто хочет побеждать, занять как можно более высокое место в таблице. Очень довольны своим дебютным сезоном в ФНЛ, учитывая, что мы отдали трех ключевых футболистов, которые пошли на повышение.

По итогам 35 туров ФНЛ «Чертаново» занимает шестую строчку в турнирной таблице. 

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Все комментарии
Лена Младова
Лена Младова
   571 / 1014
сегодня в 00:14
Наглость запоминается. Гениальный пиарщик пан директор, молодца мужик.)))
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:13
На счет Европы он конечно прихвастнул, а так может еще кого и вырастят. Думаю, надо и нашим селекционерам на них посмотреть - может найдем чего-то.
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
вчера в 22:50
В Европе вас не кто знать не знает.
11-и метровый
11-и метровый
   811 / 1014
вчера в 22:39
Во прет его от связи со свинарником.
Foxes
Foxes
   263 / 1014
вчера в 22:29
Что он дунул?
wingback
wingback
   214 / 1014
вчера в 22:26
Из Кейптауна разве только...
parallels
parallels
   1 / 1014
вчера в 22:03
тарасовка головного мозга
Denkuz
Denkuz
   345 / 1014
вчера в 22:00
У директора не мания величия?
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