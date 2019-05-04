Директор «Чертаново»: «В Европе наш клуб сравнивают с „Аяксом“»

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что московский клуб в Европе начинают сравнивать с «Аяксом».

Да, за нашими игроками следят, в большинстве стран Европы уже начинают говорить о российской команде, растущей только за счет собственных воспитанников, потихоньку даже сравнивают с «Аяксом», известным на весь мир своей футбольной школой. На сегодняшний день пока есть интерес из клубов высших лиг только к одному футболисту, но не хотелось бы называть его имя. Если будут предложения от серьезных клубов по игрокам, то, конечно, будем отдавать. В этом году мы по сути выжили за счет продажи футболистов и спонсорских денег.