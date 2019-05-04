Директор «Чертаново»: «В Европе наш клуб сравнивают с „Аяксом“»

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что московский клуб в Европе начинают сравнивать с «Аяксом».
Да, за нашими игроками следят, в большинстве стран Европы уже начинают говорить о российской команде, растущей только за счет собственных воспитанников, потихоньку даже сравнивают с «Аяксом», известным на весь мир своей футбольной школой. На сегодняшний день пока есть интерес из клубов высших лиг только к одному футболисту, но не хотелось бы называть его имя. Если будут предложения от серьезных клубов по игрокам, то, конечно, будем отдавать. В этом году мы по сути выжили за счет продажи футболистов и спонсорских денег.
Нашей задачей сейчас является дальнейший поиск спонсоров, нашей красивой историей по развитию молодых футболистов многие заинтересовались, поэтому смотрим с оптимизмом в будущее. Когда это будет выполнено, можно будет ставить целью не только подготовку футболистов, но и выход в более высокую лигу. Понимаем, что выход в стыковые матчи очень маловероятен за оставшееся количество туров, команда просто хочет побеждать, занять как можно более высокое место в таблице. Очень довольны своим дебютным сезоном в ФНЛ, учитывая, что мы отдали трех ключевых футболистов, которые пошли на повышение.
По итогам 35 туров ФНЛ «Чертаново» занимает шестую строчку в турнирной таблице.