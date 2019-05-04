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Семак: «Пришлось по ходу матча перестраиваться несколько раз»

вчера, 18:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ахматом» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Начали хуже, чем обычно. Много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме после ошибок возникали опасные моменты у наших ворот. В ситуации с пропущенным мячом ошиблись грубо. Пришлось по ходу матча перестраиваться несколько раз. Думаю, удалось переломить ход матча. Во втором тайме создавали хорошие моменты. Забили один, могли забивать еще. С одной стороны хорошо, что свели матч к ничьей: одно очко — это тоже хорошо. С другой — не смогли победить.

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Все комментарии
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 20:24
Первый тайм вообще не играли
Шатов а близко к полю нельзя допускать
Паса не может дать и потери мяча одни,
Ходит по полю пешком
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 18:55
Да нормально ничья, там очень тяжело играть. Главное, что сумели прибавить, когда было нужно. А если бы еще заболотный был поточней...
Denkuz
Denkuz
   345 / 1014
вчера в 18:55
Именно, что по ходу.
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