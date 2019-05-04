Дриусси: «Нам не хватало Дзюбы»

вчера, 20:05

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси ответил на вопросы клубной пресс-службы после матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Себастьян, ожидали ли, что матч в Грозном получится настолько непростым?

Да, это очень серьезный соперник, особенно на своем поле они хорошо играют. До того, как мы пропустили, было довольно тяжело. Но после пропущенного мяча провели неплохой остаток матча.

Как вам удалось стать самым проворным в штрафной «Ахмата»?

Все пошли на ближнюю штангу, я остался чуть позади, потом была серия рикошетов, и мяч отскочил ко мне.

Что вы говорили друг другу с 61-й по 85-ю минуту, когда шли вперед?

Мы не хотели проигрывать, и это заставило нас идти вперед. В итоге мы забили и добились ничьей.

Вас не раздавили, когда вся команда праздновала забитый мяч?

Нет, это были отличные эмоции — забить гол в концовке матча, и мы разделили эти эмоции вместе с командой.

Сегодня «Зенит» играл без Дзюбы. Насколько тяжело было команде в его отсутствие?