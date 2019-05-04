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Дриусси: «Нам не хватало Дзюбы»

вчера, 20:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси ответил на вопросы клубной пресс-службы после матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Себастьян, ожидали ли, что матч в Грозном получится настолько непростым?

Да, это очень серьезный соперник, особенно на своем поле они хорошо играют. До того, как мы пропустили, было довольно тяжело. Но после пропущенного мяча провели неплохой остаток матча.

Как вам удалось стать самым проворным в штрафной «Ахмата»?

Все пошли на ближнюю штангу, я остался чуть позади, потом была серия рикошетов, и мяч отскочил ко мне.

Что вы говорили друг другу с 61-й по 85-ю минуту, когда шли вперед?

Мы не хотели проигрывать, и это заставило нас идти вперед. В итоге мы забили и добились ничьей.

Вас не раздавили, когда вся команда праздновала забитый мяч?

Нет, это были отличные эмоции — забить гол в концовке матча, и мы разделили эти эмоции вместе с командой.

Сегодня «Зенит» играл без Дзюбы. Насколько тяжело было команде в его отсутствие?

Да, нам его не хватало, он — очень важная фигура для нашей команды, но после пропущенного мяча мы нашли в себе силы и добились нужного результата.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft
   261 / 1014
вчера в 21:59
КОКОРЕН: МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ПАКА!
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1014
вчера в 20:52
Дзюба не настолько хорош как игрок, сколько как мотиватор...
Danrog
Danrog
   598 / 1014
вчера в 20:31
А без Дзюбы никак нельзя?
Levadia
Levadia
   88 / 1014
вчера в 20:17
То,что Дзюбы не будет хватать,и дураку было понятно!
Спасибо,что гол забил!!!
Doping87
Doping87 ответил счет 7-0
   98 / 1014
вчера в 20:16
Ты матч смотрел?
счет 7-0
счет 7-0
   216 / 1014
вчера в 20:07
Может быть, не хватало Дриусси?
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