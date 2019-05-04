Рахимов: «Нужно такие матчи доводить до победы»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Зенитом».

Результат мог бы быть лучше. Не знаю, почему в последние десять минут мы стали так непонятно играть. Хотя 80 минут играли неплохо, не допускали моментов. А потом заиграли так, что за спиной возникали моменты. Если в совокупности смотреть, результат справедливый. Считаю, если ты ведешь 80 минут и играешь в организованный футбол, создаешь моменты, нужно такие матчи доводить до победы. Но вот как раз то, о чем я говорил: не хватает исполнительского мастерства для завершения атак. Поэтому результат закономерен.