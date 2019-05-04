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Рахимов: «Нужно такие матчи доводить до победы»

вчера, 18:54
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Зенитом».

Результат мог бы быть лучше. Не знаю, почему в последние десять минут мы стали так непонятно играть. Хотя 80 минут играли неплохо, не допускали моментов. А потом заиграли так, что за спиной возникали моменты. Если в совокупности смотреть, результат справедливый. Считаю, если ты ведешь 80 минут и играешь в организованный футбол, создаешь моменты, нужно такие матчи доводить до победы. Но вот как раз то, о чем я говорил: не хватает исполнительского мастерства для завершения атак. Поэтому результат закономерен.

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Все комментарии
мутный.
мутный.
вчера в 21:47
мутно очень
Illuha
Illuha
   641 / 1014
вчера в 20:33
О какой победе говорит, играя на своей половине поля?
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 20:22
Пусть радуться Рахимов ,что отскочили.
Пусть спасибо Заболотному скажет
Бестрофейный
Бестрофейный
   182 / 1014
вчера в 20:06
Скажите спасибо, что Заболотный вас простил.
drug01
drug01
   151 / 1014
вчера в 18:58
Молодцы утерли нос чемпиону!
Alladins
Alladins
   227 / 1014
вчера в 18:55
Тоже по полю ходили и мяч катали.
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