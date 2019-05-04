Сёмин: «Теперь можно только поздравить „Зенит“ с чемпионством»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 27-го тура РПЛ , после которого «Зенит» стал чемпионом России.

«Арсенал» победил закономерно, соперник был более агрессивен и настойчив. Мы допустили элементарные ошибки, но «Арсенал» заставил их совершить. Тульская команда выиграла больше единоборств, отсюда и победа. Теперь можно только поздравить «Зенит» с чемпионством, Тула сегодня помогла «Зениту».