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Сёмин: «Теперь можно только поздравить „Зенит“ с чемпионством»

вчера, 21:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 27-го тура РПЛ, после которого «Зенит» стал чемпионом России.

«Арсенал» победил закономерно, соперник был более агрессивен и настойчив. Мы допустили элементарные ошибки, но «Арсенал» заставил их совершить. Тульская команда выиграла больше единоборств, отсюда и победа. Теперь можно только поздравить «Зенит» с чемпионством, Тула сегодня помогла «Зениту».

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   337 / 1014
сегодня в 09:34
Вот не надо только за 8 ов людей держать, Палыч! И бодрячка из себя разыгрывать тоже. Давно ты знал, что шансов практически нет, зацепиться бы за ЛЧ. но с той игрой, в которую сейчас играет твоя команда. вам и в ЛЕ делать нечего.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Parovoznic
   290 / 1014
сегодня в 00:02
Нет, спасибо
Игра автобусом нам не нужна
Да и зачем нам перегар на каждой тренировке
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:16
Поздравления приняты.
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1014
вчера в 23:14
...и облегчённо выдохнул:Осталось слить Кубок!
wingback
wingback
   214 / 1014
вчера в 22:25
Ещё можно за Зенит опрокинуть!
Parovoznic
Parovoznic ответил kastites
   35 / 1014
вчера в 22:04
Палычу ,пора на пенсию
Не завидуй, будет когда-нить и у вас такой тренер)
Parovoznic
Parovoznic
   35 / 1014
вчера в 22:03
Чё сделает Локомотив с Арсеналом в следующем чемпионате...
Можно тока посочуЙствовать)))
clop
clop
   233 / 1014
вчера в 21:59
Палыч, если можно, то поздравляй, не тормози :))
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 21:57
Палычу ,пора на пенсию
Lewa2708
Lewa2708
   169 / 1014
вчера в 21:57
Поздравляю петербуржцев!
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