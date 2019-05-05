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«Аустрия» поздравила «Зенит» с чемпионским титулом

сегодня, 04:17

Пресс-служба «Аустрии» в официальном «твиттере» венского клуба поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России.

Поздравляем наших друзей и партнёров с победой в чемпионате России и с возможностью играть в следующем сезоне Лиги чемпионов на этой прекрасной арене.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
сегодня в 11:10
Это Астурия так троллит!)

Аустрия-Зенит 4-1
Зенит-Аустрия 0-3
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 08:45
Спасибо)))
Поздравления поступили ,уже от Барселоны,Реала ,Ювентуса ,МЮ,МС, ,Челси,Аякса....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 08:34
Спасибо команде за тёплые слова....
Удачи сегодня ...в матче с Ред Буллом..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 1014
сегодня в 08:13
"Аустрия" напоминает, что другой венский клуб запоздало поздравил и "Спартак" с чемпионством, отрапидив их на славу.
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
сегодня в 06:25
Молодцы австрийцы!
parallels
parallels
   1 / 1014
сегодня в 05:38
рапид поздравит спартак ни с чем)
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   173 / 1014
сегодня в 05:24
Аустрия бы парочку закатила Семихову и Реброву
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
сегодня в 04:26
Эх, Австрия - заснеженные Альпы и Дунай... Спасибо Вам, приятно знать что у Зенита такая известность. Можно конечно было бы что-то вспомнить о пупсиках, но ладно не буду - не стоит уподобляться.
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