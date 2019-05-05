«Аустрия» поздравила «Зенит» с чемпионским титулом

Пресс-служба «Аустрии» в официальном «твиттере» венского клуба поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России.
Поздравляем наших друзей и партнёров с победой в чемпионате России и с возможностью играть в следующем сезоне Лиги чемпионов на этой прекрасной арене.
Аустрия-Зенит 4-1
Зенит-Аустрия 0-3
Аустрия-Зенит 4-1
Зенит-Аустрия 0-3
Поздравления поступили ,уже от Барселоны,Реала ,Ювентуса ,МЮ,МС, ,Челси,Аякса....
Поздравления поступили ,уже от Барселоны,Реала ,Ювентуса ,МЮ,МС, ,Челси,Аякса....
Удачи сегодня ...в матче с Ред Буллом..
Удачи сегодня ...в матче с Ред Буллом..