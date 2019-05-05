Чемпионский парад «Зенита» запланирован на 26 мая

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что парад в честь чемпионства клуба пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая.
Порядок и процедура празднования - клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник. Автобусный парад будет 26-го числа - все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города.
Думаю, что конечная точка парада должен быть стадион, а начинать надо тогда с Дворцовой. И пройти мимо Петровича на Крестовский остров - отдать дань. А может даже и заглянуть на "старичка", показать трофей! И на новый стадион, поздравлять с чемпионским почином!
Думаю, что конечная точка парада должен быть стадион, а начинать надо тогда с Дворцовой. И пройти мимо Петровича на Крестовский остров - отдать дань. А может даже и заглянуть на "старичка", показать трофей! И на новый стадион, поздравлять с чемпионским почином!
Тарасовка бьется за 6 место.
Тарасовка бьется за 6 место.
спартак парад позора!
каждому свое))
спартак парад позора!
каждому свое))