Чемпионский парад «Зенита» запланирован на 26 мая

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что парад в честь чемпионства клуба пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая.

Порядок и процедура празднования - клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник. Автобусный парад будет 26-го числа - все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города.