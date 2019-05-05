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Чемпионский парад «Зенита» запланирован на 26 мая

сегодня, 00:18

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что парад в честь чемпионства клуба пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая.

Порядок и процедура празднования - клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник. Автобусный парад будет 26-го числа - все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города.

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Все комментарии
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
сегодня в 09:43
    ABir
    ABir
       154 / 1014
    сегодня в 08:23
      13 RUS
      13 RUS
         242 / 1014
      сегодня в 07:02
      А спартак коогда будет проводить во главе с жиголо?
      КЭТиК
      КЭТиК
         231 / 1014
      сегодня в 04:13
      Можно и 9 мая отметить.
      Завтра
      Завтра ответил Гавроша
         361 / 1014
      сегодня в 01:53
      Надо по невскому до дворцовой пройти.
      Ну это банально и скучно.
      Думаю, что конечная точка парада должен быть стадион, а начинать надо тогда с Дворцовой. И пройти мимо Петровича на Крестовский остров - отдать дань. А может даже и заглянуть на "старичка", показать трофей! И на новый стадион, поздравлять с чемпионским почином!
      Гавроша
      Гавроша
         15 / 1014
      сегодня в 01:39
      Зенит Чемпион!!!

      Тарасовка бьется за 6 место.
      Bruno Senna
      Bruno Senna ответил 25процентный клоун
         517 / 1014
      сегодня в 01:15
      Лучше 170 передач, чем Рапид, ПАОК, АЕК, Санкт-Галлен, Легия, Кошице, НЕК, 7:0, 2:8, 3:10, 1:18, 4, позор!
      Footbolista
      Footbolista ответил Sully
         8 / 1014
      сегодня в 01:05
      Финляндия за геев)...
      Footbolista
      Footbolista ответил Гавроша
         8 / 1014
      сегодня в 01:01
      Ага щас)...там недавно одни уже прошли...не дошли...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Гавроша
         11 / 1014
      сегодня в 00:35
      если пойдешь,нарисуй плакат от Маловара: 170 передач партнеру за матч и ты чемп))))))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 1014
      сегодня в 00:34
      Гай парад ,позовите Паредаса,он пол сезона гарцевал)))))))
      Sully
      Sully ответил parallels
         43 / 1014
      сегодня в 00:28
      спартак, торпедо, гей-парад)) дружба у них там, ага...
      Sully
      Sully ответил parallels
         43 / 1014
      сегодня в 00:26
      геи за спартак?))))))))))
      Sully
      Sully
         43 / 1014
      сегодня в 00:25
      Зенит парад чемпионов
      спартак парад позора!
      каждому свое))
      Гавроша
      Гавроша
         15 / 1014
      сегодня в 00:23
      Надо по невскому до дворцовой пройти.
      parallels
      parallels
         1 / 1014
      сегодня в 00:22
      parallels
      parallels
         1 / 1014
      сегодня в 00:21
      в спартаке чемпионский парад был весьма своеобразен. хорошо, что мы не спартак)
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