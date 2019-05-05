Радимов: «Дзюба никогда не станет своим для „Виража“, но победу заслужил!»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отметил вклад нападающего Артёма Дзюбы в победу петербургского клуба в чемпионате России.
Когда поняли, что «Зенит» будет чемпионом?
В Краснодаре после третьего гола Дзюбы. Это действительно переломный момент.
Символично, что сейчас именно гол Дзюбы открыл «Зениту» дорогу к чемпионству?
Сто процентов! Дзюба этот мяч заслужил. Как и золотую медаль. Наконец-то он стал чемпионом! Не скрою, в своё время я скептически воспринял переход Артёма в «Зенит ». Но игрой и отношением к делу он доказал, что не зря его пригласили.
Да, Дзюба – воспитанник «Спартака» и, в отличие от Аршавина с Кержаковым, никогда не станет для «Виража» своим. Но в нынешнее чемпионство Артём внёс огромный вклад. Я перед ним просто снимаю шляпу.
Напомним, это чемпионство стало для Дзюбы первым в его игровой карьере.
Мог бы и промолчать на эту тему в день чемпионства Зенита.
"Снимает шляпу" и гадит в нее одновременно...
А Дзюба - красавчик!
И настоящий чемпион!
Мог бы и промолчать на эту тему в день чемпионства Зенита.
"Снимает шляпу" и гадит в нее одновременно...
А Дзюба - красавчик!
И настоящий чемпион!