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Радимов: «Дзюба никогда не станет своим для „Виража“, но победу заслужил!»

сегодня, 05:45

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отметил вклад нападающего Артёма Дзюбы в победу петербургского клуба в чемпионате России.

Когда поняли, что «Зенит» будет чемпионом?

В Краснодаре после третьего гола Дзюбы. Это действительно переломный момент. 

Символично, что сейчас именно гол Дзюбы открыл «Зениту» дорогу к чемпионству?

Сто процентов! Дзюба этот мяч заслужил. Как и золотую медаль. Наконец-то он стал чемпионом! Не скрою, в своё время я скептически воспринял переход Артёма в «Зенит ». Но игрой и отношением к делу он доказал, что не зря его пригласили. 

Да, Дзюба – воспитанник «Спартака» и, в отличие от Аршавина с Кержаковым, никогда не станет для «Виража» своим. Но в нынешнее чемпионство Артём внёс огромный вклад. Я перед ним просто снимаю шляпу.

Напомним, это чемпионство стало для Дзюбы первым в его игровой карьере.

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Все комментарии
viking88
viking88 ответил cska1948
сегодня в 11:53
Если верить опросам, то за Зенит болеют миллионы и миллионы и Дзюбу считают своим. А что такое "вираж"? Горстка людей, которые себя в Зените любят больше, чем сам Зенит. Так что Дзюба это переживёт.
согласен, та же "фратрия" показала, что это за организация... Вообще эти организации пиарятся за счет имени клуба, не больше! В России никогда такого не будет, как в Греции, чтобы фанатье диктовало условию руководству клуба!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Морозовский
сегодня в 11:42
Гадить у вас, даже себе - это норма у вас.
Чья бы корова (т.е. свинья) мычала (т.е. хрюкала)...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:42
Дзюба передаёт горячий привет Федуну! Гыгыгы
ABir
ABir
сегодня в 11:10
Радимов похоже завидует славе непитерца Дзюбе
cska1948
cska1948
сегодня в 10:45
Если верить опросам, то за Зенит болеют миллионы и миллионы и Дзюбу считают своим. А что такое "вираж"? Горстка людей, которые себя в Зените любят больше, чем сам Зенит. Так что Дзюба это переживёт.
морозз
морозз
сегодня в 10:14
Непонятные для меня слова Радимова, человек своими голами принёсший чемпионство Зениту не будет своим в Вираже! Более идиотского комента я не читал!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:58
Мне кажется не Радимову про это говорить . Нормальные болелы Зенита давно его приняли . Что что , а Дзюба всегда выкладывается на поле , а про остальное , не нам судить.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:51
Тренер-неудачник славится своими "оригинальными мыслями". Всю жизнь "по встречке на Невском ездит!".
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 09:44
А как же португалец с тату "Д" на руке? Вираж визжал от счастья, а некотры Гуливеры с ума сходили.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 09:36
Да и не надо Артёмы становится "своим" для в основном быдловатой массы. Истинные болельщики его старания и вклад оценят...)))
starche
starche
сегодня в 09:19
Угробил Зенит-2 и ещё вякает здесь.
112910315
112910315
сегодня в 09:03
Артём красавчик, постоянно заряжен на борьбу, играет так, что любо-дорого смотреть, когда не получается, старается, никогда не сдаётся. Не могу представить Зенит без Дзюбы, как и сборную России. Главное, чтобы от него не отвернулась удача в Лиге Чемпионов. Всё остальное, это трёп, никому не нужный. По-моему, он уже стал своим, доказав своей игрой, своим желанием сражаться за Зенит
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
сегодня в 08:59
Там своих то практически и нет.
И теоретически своих не ожидается.
Морозовский
Морозовский ответил Leningrad 84
сегодня в 08:57
Влад явно не прав. Мог бы и промолчать на эту тему в день чемпионства Зенита. "Снимает шляпу" и гадит в нее одновременно... А Дзюба - красавчик! И настоящий чемпион!
Гадить у вас, даже себе - это норма у вас.
kastites
kastites
сегодня в 08:47
Радимов и сам то больше половины карьеры,болтался не пойми где(((
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Морозовский
сегодня в 08:31
Отец Дзюбы: "Артём столько раз выручал вираж, а тот об него ноги вытирал"
Морозов, и где ты надыбал эту "цитату"?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ОПС
сегодня в 08:29
Свой не свой. Какая разница. Играет и пусть играет. А вот говорить такие слова как то неприлично.
Влад явно не прав.
Мог бы и промолчать на эту тему в день чемпионства Зенита.
"Снимает шляпу" и гадит в нее одновременно...
А Дзюба - красавчик!
И настоящий чемпион!
cska plus
cska plus
сегодня в 08:23
Там своих то практически и нет.
Comentarios
Comentarios ответил ABir
сегодня в 08:14
Другого ну хочется чтоб соперник был сильный
Байкал-38.
Байкал-38. ответил mat73
сегодня в 08:10
Это как в поговорке "Из человека можно сделать милицейского, а вот из милицейского человек уже не получится!"
Чётко ты спартачей подколол!
ABir
ABir ответил Comentarios
сегодня в 08:01
У вас ща вообще не понять что творится дом 2 курит в сторонке
А зачем Вам это понимать, Вы ведь болельщик другого клуба?
mikysss
mikysss
сегодня в 07:56
Короче на соккер можно пока не заходить - тут облизывать купленное печиненство будут месяц еще
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:40
Голы ты можешь не клепать,но чемпионом быть обязан.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 07:27
Отец Дзюбы: "Артём столько раз выручал вираж, а тот об него ноги вытирал"
ОПС
ОПС
сегодня в 06:58
Свой не свой. Какая разница. Играет и пусть играет. А вот говорить такие слова как то неприлично.
Comentarios
Comentarios ответил ABir
сегодня в 06:50
У вас ща вообще не понять что творится дом 2 курит в сторонке
parallels
parallels
сегодня в 06:48
вот и вся разница. во фротрию спокойно пробрался и возглавил её переобутый панов. стыдно за спартак.
ABir
ABir
сегодня в 06:45
Не каждому выпадает счастье стать чемпионом в составе Спартака. Как и стать своим для КБ. А вот стать навсегда изгоем довольно таки легко. Нада только начать ставить себя выше тренера, болельщиков, интересов клуба
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:27
Взаимовыгодное сотрудничество
mat73
mat73
сегодня в 06:20
Это как в поговорке "Из человека можно сделать милицейского, а вот из милицейского человек уже не получится!"
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