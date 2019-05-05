Радимов: «Дзюба никогда не станет своим для „Виража“, но победу заслужил!»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отметил вклад нападающего Артёма Дзюбы в победу петербургского клуба в чемпионате России.

Когда поняли, что «Зенит» будет чемпионом?

В Краснодаре после третьего гола Дзюбы. Это действительно переломный момент.

Символично, что сейчас именно гол Дзюбы открыл «Зениту» дорогу к чемпионству?

Сто процентов! Дзюба этот мяч заслужил. Как и золотую медаль. Наконец-то он стал чемпионом! Не скрою, в своё время я скептически воспринял переход Артёма в «Зенит ». Но игрой и отношением к делу он доказал, что не зря его пригласили.

Да, Дзюба – воспитанник «Спартака» и, в отличие от Аршавина с Кержаковым, никогда не станет для «Виража» своим. Но в нынешнее чемпионство Артём внёс огромный вклад. Я перед ним просто снимаю шляпу.