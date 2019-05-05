Ловчев: «„Краснодар“ много моментов создает, но часто хромает реализация»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар».

«Краснодар» провел великолепный матч против ЦСКА , победив со счетом 2:0. До этого был очень неплохой по качеству игры матч против «Зенита», хоть и проигрышный. «Краснодар» много моментов создает, но часто хромает реализация. Еще я бы отметил молодого вратаря «быков» Матвея Сафонова.

«Ростов» играл с «Краснодаром» в Кубке России, и как мы знаем, дальше прошла команда Карпина. Но две эти кубковые игры получились очень равные. Думаю, что-то подобное мы увидим и в этот раз.