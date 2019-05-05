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Ловчев: «„Краснодар“ много моментов создает, но часто хромает реализация»

вчера, 13:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар». 

«Краснодар» провел великолепный матч против ЦСКА, победив со счетом 2:0. До этого был очень неплохой по качеству игры матч против «Зенита», хоть и проигрышный. «Краснодар» много моментов создает, но часто хромает реализация. Еще я бы отметил молодого вратаря «быков» Матвея Сафонова.

«Ростов» играл с «Краснодаром» в Кубке России, и как мы знаем, дальше прошла команда Карпина. Но две эти кубковые игры получились очень равные. Думаю, что-то подобное мы увидим и в этот раз.

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Все комментарии
Abris
Abris
   335 / 1009
вчера в 20:53
Ловчев прав.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   454 / 1009
вчера в 13:42
самая симпатичная команда в РПЛ это Краснодар, им просто не повезло чутка с Валенсией, а так бы были в полуфинале, а Зенит наобарот продули вчистую хз кому :(
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 13:34
Пора Ловчеву выходить на поле
Бестрофейный
Бестрофейный
   169 / 1009
вчера в 13:33
Ничья будет справедливым результатом.
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 1009
вчера в 13:30
Краснодар выиграет
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   134 / 1009
вчера в 13:27
Уж лучше Краснодар пусть много моментов создает в еврокубках, чем свинья позорит страну.
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