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Евсеев: «Забили в концовке, потому что верили в свои силы»

вчера, 16:14
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили. Да, удар был очень качественным – без претензий к вратарю. Игра была нервной – все переживали. Считаю, что каждое набранное очко – приобретение. Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывалось на флангах. Где-то не успевали переключаться – приходилось защищаться. Наши замены были направлены на усиление. Игбун мог бы играть еще, но решили добавить еще скорости, чтобы пауз не было. Потом еще две замены – убрали игроков, которые полностью выложились. У нас есть достойные замены. Всему итог: забили в концовке, потому что верили в свои силы.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
   640 / 1009
вчера в 18:44
В концовке только и играли.
Nafnafik
Nafnafik
   253 / 1009
вчера в 18:36
Молодцы, старались.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   761 / 1009
вчера в 16:52
Повезло.
mat73
mat73
   235 / 1009
вчера в 16:36
Очень даже неплохо. Но боюсь этого не хватит, чтобы выползти на спасительное 12е место. Отставание от Крыльев (13место) остался прежним в 2 балла. А от Динамо на 12м целых 3, плюс у них ещё один матч сегодня с ЦСКА, и возможно отрыв увеличится.
Впереди три тура..
1 команда
1 команда
   147 / 1009
вчера в 16:16
Ничего не заработали.
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