Орлов: «В ПСЖ и не поняли, как „Зенит“ их обхитрил с Паредесом»

Российский комментатор Геннадий Орлов после чемпионства «Зенита» вспомнил о зимней продаже хавбека Леандро Паредеса в ПСЖ, который, по мнению Орлова, негативно влиял на атмосферу в команде.
Продали Леандро Паредеса, который был лидером среди иностранцев и служил тормозом для команды. Легионеры при нем держались обособленно. При этом аргентинец хотел уйти, и «Зенит» отдал его ПСЖ за 47 миллионов евро. Сделка века! Французы даже не поняли, как их обхитрили.
Честно говоря, я удивлялся, когда слышал перед чемпионатом мира, что Паредес выбирает себе топ-клуб. Агенты его высоко ценили. Теперь, говорят, аргентинец, не прижившийся в ПСЖ, очень хотел бы возвратиться в «Зенит».
Впрочем, это проблема парижского клуба. Для «Зенита» же важно, что подтянулись Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, что в состав органично влились и очень помогли команде три новичка – Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.
Прям слюни текут от счастья.
Прям слюни текут от счастья.
Вот до чего веселят клоуны, которые сначала напишут какую-нибудь фигню, а потом сразу в игнор кидают, типа "я в домике")) Подобный детский сад - это куда забавнее вышивания крестиком))
Вот до чего веселят клоуны, которые сначала напишут какую-нибудь фигню, а потом сразу в игнор кидают, типа "я в домике")) Подобный детский сад - это куда забавнее вышивания крестиком))
Леандро пришёл "затрамплиниться" в европы...
Что удачно и сделал....
Владельцам ПСЖ плюс-минус 10-20 млн небольшая погрешность при сделке.....впрочем как и для Зенита плюс-минус один-два аргентинца - не существенно...)))
История с Промесом - из другой оперы....это реальная "потеря" для Спартака.....
Не верю что не было вариантов продолжения его карьеры в московском клубе.....
Руководству несомненно следовало быть убедительней ...ибо игроки столь полезные - не частые гости в Спартаке...пожалуй кроме Алекса никого и не вспомню...
Удачи этим двум игрокам вне РПЛ...!!!!!!!
Леандро пришёл "затрамплиниться" в европы...
Что удачно и сделал....
Владельцам ПСЖ плюс-минус 10-20 млн небольшая погрешность при сделке.....впрочем как и для Зенита плюс-минус один-два аргентинца - не существенно...)))
История с Промесом - из другой оперы....это реальная "потеря" для Спартака.....
Не верю что не было вариантов продолжения его карьеры в московском клубе.....
Руководству несомненно следовало быть убедительней ...ибо игроки столь полезные - не частые гости в Спартаке...пожалуй кроме Алекса никого и не вспомню...
Удачи этим двум игрокам вне РПЛ...!!!!!!!
В ПСЖ в самый раз...
В ПСЖ в самый раз...