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Орлов: «В ПСЖ и не поняли, как „Зенит“ их обхитрил с Паредесом»

вчера, 15:41

Российский комментатор Геннадий Орлов после чемпионства «Зенита» вспомнил о зимней продаже хавбека Леандро Паредеса в ПСЖ, который, по мнению Орлова, негативно влиял на атмосферу в команде.

Продали Леандро Паредеса, который был лидером среди иностранцев и служил тормозом для команды. Легионеры при нем держались обособленно. При этом аргентинец хотел уйти, и «Зенит» отдал его ПСЖ за 47 миллионов евро. Сделка века! Французы даже не поняли, как их обхитрили.

Честно говоря, я удивлялся, когда слышал перед чемпионатом мира, что Паредес выбирает себе топ-клуб. Агенты его высоко ценили. Теперь, говорят, аргентинец, не прижившийся в ПСЖ, очень хотел бы возвратиться в «Зенит».

Впрочем, это проблема парижского клуба. Для «Зенита» же важно, что подтянулись Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, что в состав органично влились и очень помогли команде три новичка – Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   632 / 1009
сегодня в 02:16
Это в Севилье до сих пор не мог понять как им подсунули ширпотреб тарасовский.
рус фан
рус фан
   249 / 1009
сегодня в 00:24
Деньги шэйхов никому не жалко.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   28 / 1009
вчера в 22:05
Ощущение,что Орлов больше всех поимел от этой сделки.
Прям слюни текут от счастья.
fanilich
fanilich
   865 / 1009
вчера в 21:38
.В жизни существует равновесие, здесь убыло, в другом прибыло. Зенит ведь тоже "кучу бабла"за левых футболистов отвалил и хорошо что есть такие клубы как ПСЖ, у которых по мировым меркам денег не мерено,как и у Зенита по российским меркам деньги "ляжки жгут" ,которые и приводят в основном к чемпионству
112910415
112910415
   121 / 1009
вчера в 20:38
нехорошо шейхов обманывать
4ел
4ел
   851 / 1009
вчера в 20:32
Как бы арабы теперь не обиделись и не скупили бы весь газпром, а трубы не попилили. Хотя шмилеры никогда не отойдут от кармушки с народным достоянием...
4RT
4RT
   442 / 1009
вчера в 20:30
Вы хитрецы на скамейку свою посмотрите,там сорок человек золотыми ложками стучат!)))
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
вчера в 19:57
Ни кто ни кого и не обманывал,просто один игрок подходит данной команде, другой нет.
Bavaria_M
Bavaria_M
   332 / 1009
вчера в 19:31
И что он радуется? Теперь с бомжами в двойне никто не захочет иметь ни каких дел.
Djon_V
Djon_V
   961 / 1009
вчера в 19:27
Хм, тут всё просто - Зенит чётко сработал, ПСЖ лоханулся, двух мнений здесь быть не может
alexamit
alexamit
   635 / 1009
вчера в 19:00
В Питере два больших Му...-Гена Орлов,да шляпный Боярский.
11-и метровый
11-и метровый
   836 / 1009
вчера в 18:47
Поняли только в спартаке.
ABir
ABir
   141 / 1009
вчера в 18:41
В бизнесе - это называется - не обхитрил, а кинул!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   286 / 1009
вчера в 18:12
Завтра

Вот до чего веселят клоуны, которые сначала напишут какую-нибудь фигню, а потом сразу в игнор кидают, типа "я в домике")) Подобный детский сад - это куда забавнее вышивания крестиком))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 17:44
Никой хитрости.....
Леандро пришёл "затрамплиниться" в европы...
Что удачно и сделал....
Владельцам ПСЖ плюс-минус 10-20 млн небольшая погрешность при сделке.....впрочем как и для Зенита плюс-минус один-два аргентинца - не существенно...)))

История с Промесом - из другой оперы....это реальная "потеря" для Спартака.....
Не верю что не было вариантов продолжения его карьеры в московском клубе.....
Руководству несомненно следовало быть убедительней ...ибо игроки столь полезные - не частые гости в Спартаке...пожалуй кроме Алекса никого и не вспомню...

Удачи этим двум игрокам вне РПЛ...!!!!!!!
Палыч82
Палыч82
   275 / 1009
вчера в 17:42
Петербургский типичный характер во всей красе, хвастаство, отречение, радость беде чужого,) Адекватных питерских, естественно, не касается
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:34
Надо ещё так же Заболотного спихнуть в Спартак ,миллионов за 30 $
foxcon
foxcon ответил Egorium
   803 / 1009
вчера в 17:18
Только вот промес приносил реальную пользу Спартаку,а паредес разлогал зеньку.
mikysss
mikysss ответил Egorium
   142 / 1009
вчера в 17:04
Обхитрили круче, чем тарасовские Севилью со Суинси промесским.
а причем тут Квинси и обхитрили? Промесс был на голову выше любого напа или полузащитника в чемпе и его стоимость придумал не федун а оценивали многие специалисты и издания и прочие прочие, а то что не заиграл в испании это другой вопрос, со многими футболистами бывало и бывает что не та страна не тот клуб. В РПЛ он нашол свое впрочем было много таких вагнер лав который кроме цдк ни где не блистал, данни, карадениз да мало ли... В Росси хорошо платят и уровень не топ5 хотя и не топ 7
mikysss
mikysss
   142 / 1009
вчера в 16:55
А тоесть немытые признали что втюхали кусок паредеса ненужного и бабки поимели, ну прям как кони втюхали головастика, при чем туда же во Францию)))
Гавроша
Гавроша
   16 / 1009
вчера в 16:47
Если при нем была негативная атмосфера - не надо назад. И кстати, в псж он за 13 матчей только одну карточку получил.
Завтра
Завтра ответил ZENIT GOAL
   352 / 1009
вчера в 16:46
"...который был лидером среди иностранцев и служил тормозом для команды" - странно, почему он это про своего зелёного толстозадого любимца не говорил, а также его лохматого бельгийского дружка, из-за которого у Боруссии сейчас проходной двор в опорной зоне.
Вообще нулевой в футболе... Лучше крестиком вышивай - пользы больше будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 16:43
Не уровень Зенита....
В ПСЖ в самый раз...
makkie
makkie ответил Байкал-38.
   18 / 1009
вчера в 16:39
Настоящую свинью как раз Спартак Севилье подложил! Пока он был в запасе Севилья уверенно шла на втором месте и дышала Барсе в спину. С появлением этой свиньи в основе, Севилья вообще без еврокубков может остаться.
Ну если ты не можешь отличить человека от свиньи - это твои проблемы!
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   353 / 1009
вчера в 16:27
Гена переобувался во мнениях о Паредесе столько раз, что я уже со счета сбился: то он супер игрок, то пусть валит из команды. Впрочем, ничего удивительного. Это Орлов - как личность и как комментатор вызывает лишь одно отвращение.
Egorium
Egorium
   246 / 1009
вчера в 16:25
Обхитрили круче, чем тарасовские Севилью со Суинси промесским.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1009
вчера в 16:23
Позорят страну "Зенит" с Гендосом нв весь Мир и радуются этому!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
вчера в 16:20
Второе по результативности действие менеджмента Зенита. Первое - приглашение Семака.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   7 / 1009
вчера в 16:20
Это тебе Маловар рассказал?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   134 / 1009
вчера в 16:19
Продали полное дерево.
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