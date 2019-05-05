Орлов: «В ПСЖ и не поняли, как „Зенит“ их обхитрил с Паредесом»

Российский комментатор Геннадий Орлов после чемпионства «Зенита» вспомнил о зимней продаже хавбека Леандро Паредеса в ПСЖ , который, по мнению Орлова, негативно влиял на атмосферу в команде.

Продали Леандро Паредеса, который был лидером среди иностранцев и служил тормозом для команды. Легионеры при нем держались обособленно. При этом аргентинец хотел уйти, и «Зенит» отдал его ПСЖ за 47 миллионов евро. Сделка века! Французы даже не поняли, как их обхитрили.

Честно говоря, я удивлялся, когда слышал перед чемпионатом мира, что Паредес выбирает себе топ-клуб. Агенты его высоко ценили. Теперь, говорят, аргентинец, не прижившийся в ПСЖ , очень хотел бы возвратиться в «Зенит».

Впрочем, это проблема парижского клуба. Для «Зенита» же важно, что подтянулись Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, что в состав органично влились и очень помогли команде три новичка – Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.