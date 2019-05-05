Карпин: «Была нервозность, но во втором тайме успокоились»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания. Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол. Шомуродов добавил в игре – это и требуется от новых игроков, которые выходят со скамейки запасных. Сигурдарссон? Попов устал совсем, хотели оказывать большее давление на защитников. Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре.