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Карпин: «Была нервозность, но во втором тайме успокоились»

вчера, 21:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания. Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол. Шомуродов добавил в игре – это и требуется от новых игроков, которые выходят со скамейки запасных. Сигурдарссон? Попов устал совсем, хотели оказывать большее давление на защитников. Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответил Vasya Oblomov
   430 / 1009
сегодня в 01:12
Дерби у нас против Кубани бывшей, но не с Краснодаром из ни откуда
112910315
112910315
   54 / 1009
сегодня в 00:45
Ерёменко лучший в Ростове
beefs
beefs
   180 / 1009
вчера в 23:21
Все закономерно
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1009
вчера в 23:06
пена левая,стыдно за наш чемп и ряженого чемпиона
ABir
ABir
   141 / 1009
вчера в 22:42
В концовочке Ростов поддавливал
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
вчера в 22:29
Ерёма очередной шедевр сотворил. Без него Ростову по весне совсем тяжко бы пришлось.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   634 / 1009
вчера в 22:12
дерби как никак.
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 1009
вчера в 22:12
За ничью зацепились
Трезвый повар
Трезвый повар
   615 / 1009
вчера в 22:08
Во втором тайме игроки Ростова стали меньше ошибок допускать. Чаще били по воротам и забили красивый гол. Надо будет сегодня повтор посмотреть))
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