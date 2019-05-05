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Газзаев: «Семак будет только прогрессировать»

вчера, 16:31

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высоко оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого питерский клуб накануне оформил чемпионство.

Прежде всего хочу поздравить Алексея Борисовича Миллера, руководство клуба «Зенит», игроков и, конечно же, Сергея Семака с чемпионским титулом - это очень важный титул для него как для молодого тренера. Выиграть национальное первенство - важно для дальнейшей перспективы, и я уверен, что дальше он будет только прогрессировать. Более того, будучи игроком, когда он был под моим руководством, он очень серьезно относился к своим профессиональным обязанностям как капитан команды и как игрок. Я думаю, что те качества, которые он приобрел во время своей спортивной карьеры, будут и дальше способствовать его творческой деятельности тренера.

Он успешно работал помощником у многих тренеров в «Зените», вел самостоятельную работу в «Уфе», где команда показывала очень хорошие результаты - учитывая скромные возможности клуба, «Уфа» попала в зону Лиги Европы. Прослеживается его последовательное становление, и, надеюсь, что у нас появится сильный молодой тренер. Хочется, чтобы «Зенит» под его руководством добился успехов и на международной арене.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
сегодня в 01:54
Семак всего лишь второй в истории Зенита отечественный тренер-чемпион.
Sysanin101
Sysanin101
   287 / 1009
вчера в 19:49
У Зенита не было серьёзной конкуренции.
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Большой вклад внесли новички Зенита - Азмун и Ракицкий.
Без них игра Зенита не смотрелась и рассчитывать на золото не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
Желаем Зениту удачи в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!

Кокорин не заслужил медали!
Игрок должен сыграть половину игр в основе и выходе на замену.
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   188 / 1009
вчера в 19:38
Утер нос матерым Палычам и физрукам Кононовым.
Kresi frok
Kresi frok
   111 / 1009
вчера в 18:51
Это все лирика, на деле Вильярреал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 18:00
Ни убавить ни прибавить....
Удивительно справедливая речь...
wingback
wingback
   183 / 1009
вчера в 17:54
Пёс знает, когда и кому лизнуть...
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:48
Всё верно усатый сказал
Egorium
Egorium
   246 / 1009
вчера в 17:33
Он же не Кононов.
beefs
beefs
   180 / 1009
вчера в 17:27
Все зависит от Семака...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   588 / 1009
вчера в 16:48
Семак еще не показал себя.
foxcon
foxcon
   803 / 1009
вчера в 16:45
Прогресс возможен только в Европе,а так как слуцкер выиграет все российские трофеи а потом сборная и позор...так что при первой возможности и только в европу
azures
azures
   397 / 1009
вчера в 16:33
Несомненно.
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