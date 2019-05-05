Газзаев: «Семак будет только прогрессировать»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высоко оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого питерский клуб накануне оформил чемпионство.

Прежде всего хочу поздравить Алексея Борисовича Миллера, руководство клуба «Зенит», игроков и, конечно же, Сергея Семака с чемпионским титулом - это очень важный титул для него как для молодого тренера. Выиграть национальное первенство - важно для дальнейшей перспективы, и я уверен, что дальше он будет только прогрессировать. Более того, будучи игроком, когда он был под моим руководством, он очень серьезно относился к своим профессиональным обязанностям как капитан команды и как игрок. Я думаю, что те качества, которые он приобрел во время своей спортивной карьеры, будут и дальше способствовать его творческой деятельности тренера.

Он успешно работал помощником у многих тренеров в «Зените», вел самостоятельную работу в «Уфе», где команда показывала очень хорошие результаты - учитывая скромные возможности клуба, «Уфа» попала в зону Лиги Европы. Прослеживается его последовательное становление, и, надеюсь, что у нас появится сильный молодой тренер. Хочется, чтобы «Зенит» под его руководством добился успехов и на международной арене.