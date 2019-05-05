Ганчаренко: «Могли и обыграть „Динамо“ в концовке матча»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью с «Динамо».
ЦСКА мог сегодня и выиграть в концовке, а в итоге получилась боевая ничья, которая нравится болельщикам. В первом тайме не было осмысленных атак, но что-то наладилось во втором.
Вынужденная замена Васина? Это не слишком сказалось на предыгровой установке. Все-таки те игроки, которые готовились к матчу, всегда готовы заменить друг друга.
Уйди,пра-ативный мальчишка...
Уйди,пра-ативный мальчишка...
Пока ЦСКА на класс не тянет, есть над чем тренеру работать. ИМХО.
Пока ЦСКА на класс не тянет, есть над чем тренеру работать. ИМХО.
ПО МНЕ ТАК ГОЛ ЧИСТЫЙ, КАРАСЬ ПОДСУЕТИЛСЯ ПОМОГ КОНЯМ
ПО МНЕ ТАК ГОЛ ЧИСТЫЙ, КАРАСЬ ПОДСУЕТИЛСЯ ПОМОГ КОНЯМ
Было несколько отличных моментов
Было несколько отличных моментов