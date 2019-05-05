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Ганчаренко: «Могли и обыграть „Динамо“ в концовке матча»

вчера, 19:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью с «Динамо».

ЦСКА мог сегодня и выиграть в концовке, а в итоге получилась боевая ничья, которая нравится болельщикам. В первом тайме не было осмысленных атак, но что-то наладилось во втором. 

Вынужденная замена Васина? Это не слишком сказалось на предыгровой установке. Все-таки те игроки, которые готовились к матчу, всегда готовы заменить друг друга.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил CSKA2012
   783 / 1009
сегодня в 04:09
Вар это не вариант) тогда не нужны будут форумы и обсуждения футбола , эмоций не будет...
Будут. За мою жизнь несколько раз несколько "менялись" правила, точнее трактовка правил. А ведь был же и полный идиотизм (недолго) в советском футболе, когда при ничейном исходе основного времени пробивались серии пенальти... Такое на короткое время (вроде на один сезон) практиковалось. Полная дребедень.
Суеверный
Суеверный ответил CSKA2012
   783 / 1009
сегодня в 04:04
Вар это не вариант) тогда не нужны будут форумы и обсуждения футбола , эмоций не будет...
Да. верно. Эмоции постепенно уходят на второй план. Но для анализа моих умственных способностей не хватает. Кроме двух тупых ошибок в обороне ЦСКА не в чем упрекнуть. Могли ли забить больше? Возможно, но и Шунич не сахар, пару вытащил просто чудом. Один раз (как мне показалось) с самой линии отбил, но сам остался телом в воротах. Честь ему и хвала. А про "не назначенные пенали", так тоже - по одному. Результат, хоть я и всю сознательную жизнь за ЦСКА, но справедлив. Ну, а общее, не нужно было терять армейцам очки ранее. Столько "профукали", что на пару чемпионатов наберется. Поработать над этим в следующем. Так что VAR ничего болезненного футболу не нанесет. Просто регламент изменится по мере продвижения технологий. Хоккей, баскетбол, волейбол (etc.) же безболезненно перенесли...
CSKA2012
CSKA2012 ответил pomor45
   859 / 1009
сегодня в 01:16
Вар это не вариант) тогда не нужны будут форумы и обсуждения футбола , эмоций не будет...
mangoх12
mangoх12 ответил Суеверный
   22 / 1009
сегодня в 00:41
Не гоните лошадей. Все-таки это первый сезон после "перестройки". Тренеру требуется хотя бы полный календарный год - минимум, три года - оптимум. Такова жизнь и не стоит уподобляться командам что меняют тренерский штаб как туповатые девчонки перчатки. Список примеров приводить?
а давайте сразу пятилетку, ребята вырастут будет им по 25-26. Вот скажите в переспктива этого псевдотренера чтобы держать его годами , Он учится на ошибках ? или признает свою несостоятельность в каких то моментах ? В чем эти ребатя уступают другим ? Налицо тренерские просчеты в тактике, увлечением бездарным Обляковым, если вы заинтересованы чтобы через 3 года ЦСКА превратиося Уфу тогда подождем конечно.
Palex
Palex ответил Palex
   49 / 1009
сегодня в 00:33
А зачем ты мне лайк поставил,тебе слово ирония не знакомо?
mangoх12
mangoх12 ответил Союзник противников
   22 / 1009
сегодня в 00:33
Подскажите,если я не прав:Хоть раз Витёк сказал о СВОЕЙ ошибке,или хотя бы вообще-ТРЕНЕРСКОЙ??? Уйди,пра-ативный мальчишка...
я уже об этом не раз говорил что этот понторез выводов не делает, .но фаны типа в него верят.. правда этих верунов сегодня смыло, Витя верим епрст
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   218 / 1009
вчера в 23:32
жаль матч не глянул. Но, глядя по обзору. Динамо более активны были в конце. Хз о чем ты
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 1009
вчера в 23:07
Подскажите,если я не прав:Хоть раз Витёк сказал о СВОЕЙ ошибке,или хотя бы вообще-ТРЕНЕРСКОЙ???
Уйди,пра-ативный мальчишка...
Суеверный
Суеверный ответил Serg_Diamond
   783 / 1009
вчера в 22:31
Из всего состава ЦСКА мне понравились Магнуссон и Нисимура. Первый был единственным защитником, за игру которого не было тревожно, а второй отлично вышел на замену и забил красивый гол. Федя Чалов в последних матчах разочаровывает своей игрой. Это уровень молодёжки. Бийолу для игры в атаке не хватает техники. Эрнандес явно пришел в ЦСКА получать пособие по нетрудоспособности. Не хватало Влашича и Сигурдссона - остальные бить по воротам или боятся или не умеют. А Гончаренко своими заявлениями расписывается в собственной профнепригодности
Не гоните лошадей. Все-таки это первый сезон после "перестройки". Тренеру требуется хотя бы полный календарный год - минимум, три года - оптимум. Такова жизнь и не стоит уподобляться командам что меняют тренерский штаб как туповатые девчонки перчатки. Список примеров приводить?
Kuprin
Kuprin
   785 / 1009
вчера в 22:29
в че не выиграл тогда ?
Суеверный
Суеверный
   783 / 1009
вчера в 22:13
Не соглашусь с Ганчаренко. Могли бы выиграть не действуй расслабленно всего НЕСКОЛЬКО минут. Так точнее. А.. остальное волевая ничья которая могла превратиться как в победу так и в поражение.
Palex
Palex ответил ABir
   49 / 1009
вчера в 22:11
За Газпром- то кроме Ленобласти вообще никто не топит, да и в области процентов 50 не болеет за проект
Конечно не топят,тебе ли в Москве об этом не знать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   294 / 1009
вчера в 22:02
Из всего состава ЦСКА мне понравились Магнуссон и Нисимура. Первый был единственным защитником, за игру которого не было тревожно, а второй отлично вышел на замену и забил красивый гол. Федя Чалов в последних матчах разочаровывает своей игрой. Это уровень молодёжки. Бийолу для игры в атаке не хватает техники. Эрнандес явно пришел в ЦСКА получать пособие по нетрудоспособности. Не хватало Влашича и Сигурдссона - остальные бить по воротам или боятся или не умеют. А Гончаренко своими заявлениями расписывается в собственной профнепригодности
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   57 / 1009
вчера в 21:45
Класс команды определяется умением реализовывать голевые моменты.
Пока ЦСКА на класс не тянет, есть над чем тренеру работать. ИМХО.
Заполярный
Заполярный ответил МКС
   242 / 1009
вчера в 21:30
Ты карасю 63 целуй Что он Динамо гол не засчитал И не удалил пару ваших костоломов Выигрыватель
ЭТОГО С ЛИЦОМ "ЮНОГО ШКОЛЬНИКА" ( БЕКАО) ЕЩЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ УДАЛЯТЬ ДОЛЖНЫ.
ПО МНЕ ТАК ГОЛ ЧИСТЫЙ, КАРАСЬ ПОДСУЕТИЛСЯ ПОМОГ КОНЯМ
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   725 / 1009
вчера в 21:25
Могли и проиграть Динамовцам в концовке матча
ABir
ABir ответил Гавроша
   141 / 1009
вчера в 21:21
Тарасовка это еще не все.
В следующем туре представится возможность помочь коням
Великолепный
Великолепный
   127 / 1009
вчера в 21:19
Могли и обыграть
Было несколько отличных моментов
ABir
ABir ответил Гавроша
   141 / 1009
вчера в 21:19
Тарасовка это еще не все.
За Газпром- то кроме Ленобласти вообще никто не топит, да и в области процентов 50 не болеет за проект
dostal
dostal
   810 / 1009
вчера в 21:17
Удивляюсь, как вы набрали 45 очков, если не можете обыграть команды расположенные в нижней части таблицы. Чалову нужно посидеть на скамье, толку-то от него пока никакого.
mangoх12
mangoх12 ответил Гавроша
   22 / 1009
вчера в 21:13
Тарасовка это еще не все.
Кстати с чемпионством тебя )
mangoх12
mangoх12 ответил Гавроша
   22 / 1009
вчера в 21:12
Тарасовка это еще не все.
самое интресное что он такой же тарасовец что иты)
serh62
serh62
   82 / 1009
вчера в 21:10
ну что тянуть на тренера? команда бежит, играет. а то что защита все время косит, причем здесь Гончаренко? ведь все что пропустили после зимы, на совести вратаря и защиты.
isamsn
isamsn
   727 / 1009
вчера в 21:09
Могли нк могли. Зачем словестная пурга, если результат откровенно известен до игры...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гавроша
   59 / 1009
вчера в 21:07
Тарасовка это еще не все.
У них на этот счет другое мнение. Их страна называется Тарасня. Там примерно 126 жителей.
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 21:06
Могли не считается.
Гавроша
Гавроша ответил ABir
   16 / 1009
вчера в 21:05
Ничья нравилась только конским болельщикам, потому что отскочили сегодня. Все остальные ждали победы Динамо
Тарасовка это еще не все.
serh62
serh62
   82 / 1009
вчера в 21:04
если бы Васин играл, такого привоза не было бы...
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 20:49
жаль не обыграли
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   134 / 1009
вчера в 20:39
Странно говорит, кто мешал.
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