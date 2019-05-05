Ганчаренко: «Могли и обыграть „Динамо“ в концовке матча»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью с «Динамо».

ЦСКА мог сегодня и выиграть в концовке, а в итоге получилась боевая ничья, которая нравится болельщикам. В первом тайме не было осмысленных атак, но что-то наладилось во втором.

Вынужденная замена Васина? Это не слишком сказалось на предыгровой установке. Все-таки те игроки, которые готовились к матчу, всегда готовы заменить друг друга.