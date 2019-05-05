Хохлов поздравил Семака с чемпионским титулом

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что поздравил наставника «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.

Да, я уже поздравил Семака. Рад за него. Рад, что у него получилось. Он молодец, что завоевал это золото. Может, поначалу не так все хорошо шло, но он справился.