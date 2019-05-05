Хохлов поздравил Семака с чемпионским титулом

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что поздравил наставника «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.
Да, я уже поздравил Семака. Рад за него. Рад, что у него получилось. Он молодец, что завоевал это золото. Может, поначалу не так все хорошо шло, но он справился.
Большой вклад внесли Азмун и Ракицкий.
Без них игра Зенита не смотрелась и рассчитывать на золото не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
Желаем Зениту удачи в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Большой вклад внесли Азмун и Ракицкий.
Без них игра Зенита не смотрелась и рассчитывать на золото не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
Желаем Зениту удачи в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
сплошной в Москве , хотя , думаю московские миллионеры из ЦСКА СПАРТАКА И ЛОКО это делали многократно, а здесь это преступление века(!) прошло по всем каналам ТВ России и другим СМИ.
сплошной в Москве , хотя , думаю московские миллионеры из ЦСКА СПАРТАКА И ЛОКО это делали многократно, а здесь это преступление века(!) прошло по всем каналам ТВ России и другим СМИ.