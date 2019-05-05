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Хохлов поздравил Семака с чемпионским титулом

вчера, 16:47

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что поздравил наставника «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России

Да, я уже поздравил Семака. Рад за него. Рад, что у него получилось. Он молодец, что завоевал это золото. Может, поначалу не так все хорошо шло, но он справился.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   287 / 1009
вчера в 19:03
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов.
Большой вклад внесли Азмун и Ракицкий.
Без них игра Зенита не смотрелась и рассчитывать на золото не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
Желаем Зениту удачи в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   188 / 1009
вчера в 18:34
Просто воспитанный человек, удачи ему.
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:53
Молодец,не забыл
Брулин
Брулин
   25 / 1009
вчера в 17:40
Оставить Шунина,Евгеньева,Грулева и утку,которая тоже сегодня смотрела матч! Остальных продать
Abverin
Abverin
   176 / 1009
вчера в 17:27
Хохлов же не свинья.
grazie100
grazie100
   274 / 1009
вчера в 17:18
Динамовцы, наверное , долго конструировали ситуацию главное ресурсов у них - море. Сперва кино из Монако с шампанским..Потом легендарное пересечении на авто
сплошной в Москве , хотя , думаю московские миллионеры из ЦСКА СПАРТАКА И ЛОКО это делали многократно, а здесь это преступление века(!) прошло по всем каналам ТВ России и другим СМИ.
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