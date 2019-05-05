ГлавнаяНовости

Божович: «Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол»

вчера, 16:33
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ против «Уфы»

Играли мы в целом хорошо, вовремя забили гол. До травм, которые случились в первом тайме, мы контролировали игру. У нас очень много потерь. Сегодня мы лишились двух опытных игроков. Во втором тайме нам пришлось сложно. «Уфа» больше владела мячом, мы допустили одну ошибку в обороне и нам забили. Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Карпин: «Была нервозность, но во втором тайме успокоились»
Вчера, 21:58 Комментарии9
Мусаев: «Мы играли лучше „Ростова“»
Вчера, 21:49 Комментарии22
Ганчаренко: «Могли и обыграть „Динамо“ в концовке матча»
Вчера, 19:48 Комментарии42
Хохлов: «Ничья с ЦСКА нас не устраивает»
Вчера, 19:45 Комментарии9
Хохлов поздравил Семака с чемпионским титулом
Вчера, 16:47 Комментарии6
Газзаев: «Семак будет только прогрессировать»
Вчера, 16:31 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
вчера в 21:26
У Божовича в России через два раза на третий не заходит. Похоже сейчас как раз третий.
beefs
beefs
   180 / 1009
вчера в 20:01
Потренируетесь в ФНЛ
nikoladolgov
nikoladolgov
   333 / 1009
вчера в 19:22
Похоже Божовича надо гнать. Неадекват.
Больше очей не будет.
Пердив ваш дом.
Old16
Old16
   586 / 1009
вчера в 17:27
Крысы %%ть, готовьтесь к стыкам
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 16:43
Отдали очко
Danrog
Danrog
   632 / 1009
вчера в 16:33
Когда лучше, то выигрывают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100