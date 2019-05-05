Божович: «Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ против «Уфы».

Играли мы в целом хорошо, вовремя забили гол. До травм, которые случились в первом тайме, мы контролировали игру. У нас очень много потерь. Сегодня мы лишились двух опытных игроков. Во втором тайме нам пришлось сложно. «Уфа» больше владела мячом, мы допустили одну ошибку в обороне и нам забили. Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол.