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Хохлов: «Ничья с ЦСКА нас не устраивает»

вчера, 19:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с ЦСКА.

Живая игра получилась, приятная для зрителей. Но получился результат, не устраивающий ни одну команду, ни другую. То, что происходило на поле, будем разбирать позже.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   317 / 1009
сегодня в 04:19
Надо же...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 1009
вчера в 23:16
Дима,не пыли! Кто же знал,когда Гинер пообещал помочь,что "КС" сгоняет вничью с "Уфой"? Но теперь вы гарантированы от переходняков,если сами не напортачите,а Гинер сорвёт злость на тех же самых КС.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1009
вчера в 22:24
Меня тоже ничья не устроила! Я ждал победы Центрального Спортивного Клуба Армии.
112910415
112910415
   121 / 1009
вчера в 22:15
а счастье было рядом..
Заполярный
Заполярный ответил drug01
   242 / 1009
вчера в 21:33
скажите спасибо что очко получили!!!!!
ЭТО ТЫ КАРАСЕВУ СКАЖИ СПАСИБО, ЧТО ВАМ ОЧКО ПОДАРИЛ.
Vladimir808
Vladimir808 ответил drug01
   310 / 1009
вчера в 21:19
Спасибо!
А вы скажите спасибо, что спасли очко.)
Egorium
Egorium
   246 / 1009
вчера в 20:44
Нужно было играть бдительнее.
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 20:36
скажите спасибо что очко получили!!!!!
azures
azures
   397 / 1009
вчера в 19:46
Конечно, особенно, когда победу украли.
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