Хохлов: «Ничья с ЦСКА нас не устраивает»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с ЦСКА.
Живая игра получилась, приятная для зрителей. Но получился результат, не устраивающий ни одну команду, ни другую. То, что происходило на поле, будем разбирать позже.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с ЦСКА.
Живая игра получилась, приятная для зрителей. Но получился результат, не устраивающий ни одну команду, ни другую. То, что происходило на поле, будем разбирать позже.
А вы скажите спасибо, что спасли очко.)
А вы скажите спасибо, что спасли очко.)