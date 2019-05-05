Хохлов: «Ничья с ЦСКА нас не устраивает»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с ЦСКА .

Живая игра получилась, приятная для зрителей. Но получился результат, не устраивающий ни одну команду, ни другую. То, что происходило на поле, будем разбирать позже.