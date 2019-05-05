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«Лион» сыграл вничью с «Лиллем»

вчера, 23:57
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«Лион» поделил очки с «Лиллем» в матче 35-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» (69 очков) располагается на втором месте, «Лион» (63 очка) - третий.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Лилль» 2:2 (1:0)
Голы: Мартен 11, Дюбуа 74 - Реми 50, Сумаре 68

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Менди, Н'Домбеле, Ауар, Траоре (Корне 70), Фекир, Мартен (Дембеле 73), Депай
Главный тренер: Женезио Бруно.

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Коне, Тиаго Майя (Мандава 89), Сумаре, Пепе, Иконе (Фонте 80), Бамба, Реми (Рафаэл Леау 70)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

Предупреждения: Тиаго Майя 44, Бамба 73

Напомним, что вчера ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 1009
сегодня в 04:37
Серебро разыграно.
viking88
viking88 ответил dzvinka
   688 / 1009
сегодня в 00:48
хороший матч, ожидаемо Лион не побеждает Лиль.
скринь
viking88
viking88 ответил dzvinka
   688 / 1009
сегодня в 00:47
хороший матч. браво Лиль.
несколько дней спустя: хороший матч - ожидаемо Барселона деклассировала Ливерпуль. Скаузеры - ЧАкыр кабинетный....
dzvinka
dzvinka
   69 / 1009
сегодня в 00:03
хороший матч, ожидаемо Лион не побеждает Лиль.
dzvinka
dzvinka
   69 / 1009
сегодня в 00:02
хороший матч. браво Лиль.
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