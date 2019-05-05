«Лион» сыграл вничью с «Лиллем»

«Лион» поделил очки с «Лиллем» в матче 35-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» (69 очков) располагается на втором месте, «Лион» (63 очка) - третий.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Лилль» 2:2 (1:0)
Голы: Мартен 11, Дюбуа 74 - Реми 50, Сумаре 68
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Менди, Н'Домбеле, Ауар, Траоре (Корне 70), Фекир, Мартен (Дембеле 73), Депай
Главный тренер: Женезио Бруно.
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Коне, Тиаго Майя (Мандава 89), Сумаре, Пепе, Иконе (Фонте 80), Бамба, Реми (Рафаэл Леау 70)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
Предупреждения: Тиаго Майя 44, Бамба 73
Напомним, что вчера ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей».