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«Барселона» проиграла, «Реал» победил. Итоги 36-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:05

Завершились матчи 36-го тура чемпионата Испании.

«Хетафе» - «Жирона» 2:0
Голы: Молина 16, Анхель 77

«Эйбар» - «Бетис» 1:0
Гол: Хосе Анхель 45

«Уэска» - «Валенсия» 2:6
Голы: Мелеро 66, Гальяр (пенальти) 90+2 - Васс 2, Родриго 16, Мина 20, Мина 32, Эчейта 40 (автогол), Родриго 51

«Эспаньол» - «Атлетико» 3:0
Голы: Годин 45+1 (автогол), Иглесиас 52, Иглесиас 89 (пенальти)

«Сельта» - «Барселона» 2:0
Голы: Гомес 67, Аспас 88 (пенальти)

«Реал» - «Вильярреал» 3:2
Голы: Мариано Диас 2, Вальехо 40, Мариано Диас 49 - Морено 11, Коста 90+4

«Севилья» - «Леганес» 0:3
Голы: Эн-Несири 8, Брэйтуэйт 20, Оскар Родригес 82

«Леванте» - «Райо Вальекано» 4:1
Голы: Кампанья 14, Рубен Везу 43, Джейсон 85, Барди 90 - Гарсия 71

«Алавес» - «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Ману Гарсия (автогол) 24

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Шишанутый
Шишанутый
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сегодня в 00:26
По итогам тура вылетели Райо и Уеска. Ожидаемо это две самые слабые команды на сезон но они все равно молодцы цеплялись из последних сил как могли. А за третье место на вылет борьба остается не шуточная!! Валядолид сегодня выйграл и покинул опасную зону а туда снова опустилась Жирона. Следущий тур Жирона-Леванте матч смерти ведь играют премые конкуренты. Новсе команды идут в плотную их сейчас 5 борется за выжеванее.

В борьбе за Лч Севилью по ходу можно уже списать ее обошла даже Валенсия а Хетафе вообще оторвался. В следущей туре Хетафе выезд на Камп Ноу и не понятно с каким составом Барсы ей надо играть но ничья устроит. Тогда в последнем туре дома останется выйграть Вилляреал и встречай Лига Чемпеонов!!!
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