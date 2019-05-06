«Барселона» проиграла, «Реал» победил. Итоги 36-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 36-го тура чемпионата Испании.
«Хетафе» - «Жирона» 2:0
Голы: Молина 16, Анхель 77
«Эйбар» - «Бетис» 1:0
Гол: Хосе Анхель 45
«Уэска» - «Валенсия» 2:6
Голы: Мелеро 66, Гальяр (пенальти) 90+2 - Васс 2, Родриго 16, Мина 20, Мина 32, Эчейта 40 (автогол), Родриго 51
«Эспаньол» - «Атлетико» 3:0
Голы: Годин 45+1 (автогол), Иглесиас 52, Иглесиас 89 (пенальти)
«Сельта» - «Барселона» 2:0
Голы: Гомес 67, Аспас 88 (пенальти)
«Реал» - «Вильярреал» 3:2
Голы: Мариано Диас 2, Вальехо 40, Мариано Диас 49 - Морено 11, Коста 90+4
«Севилья» - «Леганес» 0:3
Голы: Эн-Несири 8, Брэйтуэйт 20, Оскар Родригес 82
«Леванте» - «Райо Вальекано» 4:1
Голы: Кампанья 14, Рубен Везу 43, Джейсон 85, Барди 90 - Гарсия 71
«Алавес» - «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Ману Гарсия (автогол) 24
В борьбе за Лч Севилью по ходу можно уже списать ее обошла даже Валенсия а Хетафе вообще оторвался. В следущей туре Хетафе выезд на Камп Ноу и не понятно с каким составом Барсы ей надо играть но ничья устроит. Тогда в последнем туре дома останется выйграть Вилляреал и встречай Лига Чемпеонов!!!
В борьбе за Лч Севилью по ходу можно уже списать ее обошла даже Валенсия а Хетафе вообще оторвался. В следущей туре Хетафе выезд на Камп Ноу и не понятно с каким составом Барсы ей надо играть но ничья устроит. Тогда в последнем туре дома останется выйграть Вилляреал и встречай Лига Чемпеонов!!!