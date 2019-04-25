Кокорин: «Начиная с сапсана пил пиво, могу себе позволить в выходной»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дает показания в Пресненском суде Москвы по делу о двух драках в центре столицы.

Когда приехали в Москву, сразу поехали в Сикрет рум. С какой целью? Я давно не видел брата из-за всех событий, отметить, собраться всей компанией, пообщаться. В первом заведении закончили сидеть в три часа ночи, потом поехали в „Эгоист“, где пробыли до 7 утра. Получается, сутки не спали. Не помню, употреблял ли в „Эгоисте“ алкоголь, там я кушал. Употреблял в Сикрет руме и „Кофемании“. Не помню, сколько. Но я всё достаточно хорошо помню, начиная с сапсана я пил пиво. Когда у меня есть выходной, я могу себе позволить.