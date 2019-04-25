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Кокорин: «Начиная с сапсана пил пиво, могу себе позволить в выходной»

25 апреля 2019, 17:41

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дает показания в Пресненском суде Москвы по делу о двух драках в центре столицы.

Когда приехали в Москву, сразу поехали в Сикрет рум. С какой целью? Я давно не видел брата из-за всех событий, отметить, собраться всей компанией, пообщаться. В первом заведении закончили сидеть в три часа ночи, потом поехали в „Эгоист“, где пробыли до 7 утра. Получается, сутки не спали. Не помню, употреблял ли в „Эгоисте“ алкоголь, там я кушал. Употреблял в Сикрет руме и „Кофемании“. Не помню, сколько. Но я всё достаточно хорошо помню, начиная с сапсана я пил пиво. Когда у меня есть выходной, я могу себе позволить.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
26 апреля в 07:15
Он не употреблял алкоголь - он его кушал
Wolf77785
Wolf77785 ответил Ваня лучший
   42 / 954
25 апреля в 21:26
Так наелся и напился, что не помнит, что пил и сколько. Это способ реабилитации после травмы колена?
А разве надо запоминать, что ешь и пьешь?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 20:33
В общественном месте появляться в нетрезвом виде нельзя даже знаменитому футболисту.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   374 / 954
25 апреля в 20:29
Если не умеете пить-не мучайте 63!!!Хотя,вам там по ходу ее уже замучили!!!
Roman73
Roman73
   123 / 954
25 апреля в 20:17

Видео неудачное , чёрного умысла порочить Высоцкого.
А вот песня в тему , хорошо передаёт ситуацию.
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
25 апреля в 20:12
Ваня Прекрасный ты уже достал своей неприязнью к Кокорину! Мамаев тебе по барабану! Я так понимаю Ревность у тебя? )))
Nikola45
Nikola45 ответил DDT
   16 / 954
25 апреля в 20:11
Типичный баклан!
Лучше быть Бакланом чем рабом свиньей ))))
Nikola45
Nikola45 ответил makkie
   16 / 954
25 апреля в 20:09
Почему в Зените алкаши собираются постоянно? Ионов, Бухаров, Аршавин, Кокорин, Радимов... Ну и на закуску бухой Гуливер.
В Москве офигительно нюхать!
В Питере пить Послушайте Ленинград может поймете ))
311
311
   53 / 954
25 апреля в 19:41
Уж кто-то, а поросята промолчали бы, один Глушаков за троих выпивает!)
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
25 апреля в 19:09
Так наелся и напился, что не помнит, что пил и сколько. Это способ реабилитации после травмы колена?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил BARCELONA-BEST
   122 / 954
25 апреля в 19:01
Да что он там понял???Наши ослы,футбольные чинуши,подняли паспортистов до небес вот и результат.Сидит это ч...о малолетнее и думает,что он царь мира.Понятно,что дело это лоббируется сверху,но может все же судьба этих недофутболеров научит молодых...
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   528 / 954
25 апреля в 18:48
теперь точно можешь позволить. выходных будет больше. =(
Заполярный
Заполярный
   282 / 954
25 апреля в 18:35
КОКОРИН: В САПСАНЕ РАЗМЯЛСЯ ПИВКОМ, ПОТОМ КУШАЛ ТОЛЬКО ВОДКУ.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
25 апреля в 18:29
Пеле ощущение что этот недаумок ещё не понял свою ошибки. Ну тогда ещё годик пусть сидит.
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
25 апреля в 18:28
стулом по лицу тоже видать думалось "могу себе позволить", а лицо то оказалось не простым, не крепостным))) гыгы
vovinho11
vovinho11
   309 / 954
25 апреля в 18:09
Не интересно
Belgie2009
Belgie2009
   938 / 954
25 апреля в 18:07
Помню, не помню... Устроил тут ромашку.
makkie
makkie
   11 / 954
25 апреля в 18:07
Почему в Зените алкаши собираются постоянно?
Ионов, Бухаров, Аршавин, Кокорин, Радимов...
Ну и на закуску бухой Гуливер.
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 17:57
Блин, кому какое дело сколько и как он пил или ел, что у пака надо спрашивать.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   422 / 954
25 апреля в 17:55
Белгороид
Kresi frok
Kresi frok ответил DDT
   114 / 954
25 апреля в 17:50
Должно быть сообщество ВКонтакте ахаха))
DDT
DDT
25 апреля в 17:48
Типичный баклан!
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
25 апреля в 17:47
Уголовник ещё и алкаш гыгы))
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