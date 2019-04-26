Адвокат Кокорина: «Мы выходим на финишную прямую»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о вчерашнем заседании суда по делу своего подзащитного.

Мы опросили ещё одного свидетеля по видеосвязи из Владивостока. Она очевидец всего и тоже подтвердила версию защиты. Мы выходим на финишную прямую. Шестого мая будут прения. На них уйдёт один день. Не знаю, когда будет приговор — или 8-го, или 13-го.

Как держались ребята? Всё нормально. Когда-то классик говорил: «Правду говорить легко». Несмотря на то что коварная гособвинитель пыталась их запутать, не получилось. Гособвинитель говорила о разночтениях, но их не было. Просто надо хоть как-то опровергать, если других способов нет.

Удовлетворение? Какое тут удовлетворение может быть, когда люди под стражей? Тяжело всё это, такой пробег. Прогноза нет, не берусь об этом говорить. Меня и так гособвинитель обвинила, что я всем рассказываю, что, мол, их освободят. Никому такого не говорил, но у неё такая версия.