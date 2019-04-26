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Адвокат Кокорина: «Мы выходим на финишную прямую»

26 апреля 2019, 09:37

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о вчерашнем заседании суда по делу своего подзащитного.

Мы опросили ещё одного свидетеля по видеосвязи из Владивостока. Она очевидец всего и тоже подтвердила версию защиты. Мы выходим на финишную прямую. Шестого мая будут прения. На них уйдёт один день. Не знаю, когда будет приговор — или 8-го, или 13-го.

Как держались ребята? Всё нормально. Когда-то классик говорил: «Правду говорить легко». Несмотря на то что коварная гособвинитель пыталась их запутать, не получилось. Гособвинитель говорила о разночтениях, но их не было. Просто надо хоть как-то опровергать, если других способов нет.

Удовлетворение? Какое тут удовлетворение может быть, когда люди под стражей? Тяжело всё это, такой пробег. Прогноза нет, не берусь об этом говорить. Меня и так гособвинитель обвинила, что я всем рассказываю, что, мол, их освободят. Никому такого не говорил, но у неё такая версия.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   710 / 954
27 апреля в 17:01
Финишная прямая-Магадан
batman555
batman555
   557 / 954
27 апреля в 13:49
Т.Е ГУЛИЕВУ МОЖНО РАЗБИВАТЬ НОС, ПРИ ВСЕХ ЛЮДЯХ, ПО СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ,НАГЛО ВЫЙДЯ ИЗ МАШИНЫ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ...а НУ ДА Я Ж ЗАБЫЛ,ТО КАКОЙ ТО АМЕРИКОШКА...А ЭТО САМ ПАК, А ПО КОНСТИТУЦИИ ЗАКОН НЕ РАВЕН ДЛЯ ВСЕХ??!! ИЛИ ОТПУСТИТЕ ВСЕХ, ИЛИ ПОСАДИТЕ ГУЛИЕВА ТОЖЕ...КЛОУНЫ..................
Bastardo
Bastardo ответил Союзник противников
   569 / 954
27 апреля в 02:41
А сейчас-никого и никогда!Даже в этом случае все ждут "благополучного исхода",что показывает,что нет у нас никаких ЧАСТНЫХ клубов,а есть разные формы легализации бюджетных средств.Иначе бы у всех футболистов в контрактах были бы пункты,позволяющие работодателю без ущерба для него разрывать контракт.
Во-первых, если пошла речь про условия найма и увольнения в футболе СССР и РФ, то это спор про абсолютный социализм и пост-советский капитализм. Во-вторых, в контрактах прописываются пункты, при нарушении которых футболистом клуб не выплатит неустойку при расторжении договора. В-третьих, если бы работодатель выстраивал бы контракты таким образом, что по воле клуба контракт можно было разорвать без серьёзных финансовых потерь, то либо игроки бы не шли к такому работодателю, либо они бы и со своей стороны требовали минимизировать неустойку за разрыв контракта работником. При этих двух раскладах очень сложно вести трансферную политику. В-четвертых, про распитие алкоголя и курение хорошо сказал Карпин: если профессионал пьёт, то он не будет пить так, что это навредит его карьере. И все эту тему уже давно обмусолили. Пьешь немного - простят, пьёшь много - рано или поздно ты вылетишь. Даже Джордж Бест не смог опровергнуть это правило.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   277 / 954
26 апреля в 18:19
Эпический 56 🙈🙉🙊
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
26 апреля в 18:06
Классик добавлял...и приятно.
У наших сидельцев и правда не легка и приятного будет мало после такой правды.
berda2003
berda2003
   465 / 954
26 апреля в 16:36
бедный адвокат: он так страдает, так страдает... страшные мучения совести... столько бабок за раз, он ещё никогда не поднимал...
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
26 апреля в 16:16
Мы выходим на финишную прямую да скоро срок срок срок новый срок!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
26 апреля в 15:10
сулейман шлагбаум 1,Во как-Пака безнаказанно и бездоказательно за глаза можно называть взяточником,не подвергаясь "репрессиям" на соккере,а тебя мигом "оприходовали"!
МКС
МКС
   149 / 954
26 апреля в 14:59
Адвокат Кокорина: «Мы выходим на финишную прямую»

Чемодан, вокзал - лесопилка
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил pomor45
   279 / 954
26 апреля в 14:48
Пора с ними заканчивать и вплотную заняться взяточником Паком.
    Морозовский
    Морозовский ответил sir_Alex
       5 / 954
    26 апреля в 14:05
    На этап?
    Отпустят по амнистии ко Дню Победы! Городом-героем ЛЕНИНГРАД однажды "зеньку" спасли от исчезновения с футбольного небосклона! И Кокошу пришьют к героям- победителям! Мерзко, конечно, всё это.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       17 / 954
    26 апреля в 13:52
    САНЕ КОКОРИНУ НУЖНО ВЫЙТИ, ЧТОБ УСПЕТЬ НА ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЧЕМПИОНСТВА !!!
    Кокорин будет чемпионом.
    но с тюремным медальоном...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Bastardo
       17 / 954
    26 апреля в 13:51
    Изгоняли, но не всех и не всегда
    А сейчас-никого и никогда!Даже в этом случае все ждут "благополучного исхода",что показывает,что нет у нас никаких ЧАСТНЫХ клубов,а есть разные формы легализации бюджетных средств.Иначе бы у всех футболистов в контрактах были бы пункты,позволяющие работодателю без ущерба для него разрывать контракт.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил tims
       17 / 954
    26 апреля в 13:49
    Паком можно заняться. Но ведь быдляки избивали не взяточника Пака, а незнакомого им прежде посетителя кафе. На месте корейца мог оказаться ты или кто-то из твоих близких...
    Им похрен.Они сами из таких же шаек.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил подрыватель пуканов
       17 / 954
    26 апреля в 13:48
    на днях в Москве мужик на машине обогнал свадебный картеж азербайджанцев, те его из машины вытащили и избили до полу смерти. мусора их даже не ищут. тут чинушу стулом огрели Кокорина и Мамаева полгода по судам таскают. Россия, 21 век.
    У тебя на каждый день по такой истории припасено! Ты лучше хоть один раз оторви зад от кампутира и выйти на очередную объявленную акцию поддержки КокоМамы.Третьим будешь...
    sir_Alex
    sir_Alex
       84 / 954
    26 апреля в 13:47
    На этап?
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    26 апреля в 13:46
    Как фамилия этого клоуна,именующего себя адвокатом?
    4RT
    4RT
       252 / 954
    26 апреля в 13:22
    Осталось ещё машину времени изобрести
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    26 апреля в 13:16
    Еще с месячишко протянут с оглашением. А тут еще майские каникулы нарисовались некстати...
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил За адекватность
       65 / 954
    26 апреля в 12:39
    То было другое время. Рейнгольд "В сезоне 1974 года он провёл всего пять игр в лиге и по его окончании завершил игровую карьеру. После окончания карьеры пробовал работать таксистом, а затем ушёл в бригаду строителей-монтажников." Я полагаю не многие футболисты нынешнего времени по окончании карьеры пойдут в бригаду строителей-монтажников.
    Тогда другие деньги были. Сейчас при многомиллионнных контрактах никакой необходимости идти в водители , или монтажники нет.Закончив играть, они далеко не бедствуют.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил tims
       65 / 954
    26 апреля в 12:36
    Адвокат Кокорина - конченный deбил. Его интересует только личный пиар, ну и гонорар. И в каждом своём пиаровском интервью он врет и без оснований обнадеживает своего подзащитного. Вот и на этот раз: "... Мы опросили ещё одного свидетеля по видеосвязи из Владивостока. Она очевидец всего и тоже подтвердила версию защиты..." Странная версия защиты, если эта свидетельница почти на все вопросы адвокатов, прокурора и судьи отвечала: "Не помню, не знаю" (читал стенограмму заседания). А если свидетель - здесь помнит, а здесь - нет, все его показания подвергаются сомнению. Кстати,таковы все свидетели со стороны защиты. Впрочем, и сами подсудимые помнят только то, что им выгодно, и зачастую противоречат сами себе и друг другу... Интересно, что будет, когда объявят приговор, и наказание для всех окажется разным? Ожидаю продолжения шоу...
    Наказание будет разным однозначно, хотя бы с учетом того, что Мамаев раскаивается хотя бы в минимальной степени, а остальные пургу и фантази гонят по рекомендациям адвокатов. Есть запись регистратора с машины Соловчука, которая доказывает объективно, что было преднамеренное и групповое избиение. Остальное лирика и фантазии. Финиша близкого, как говорят адвокаты, не будет. После приговора начнется рассмотрение исков о возмещении материального ущерба и морального вреда и это не быстро.
    marvel777
    marvel777
       285 / 954
    26 апреля в 12:32
    скоро этап)
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       206 / 954
    26 апреля в 12:30
    на днях в Москве мужик на машине обогнал свадебный картеж азербайджанцев, те его из машины вытащили и избили до полу смерти. мусора их даже не ищут.
    тут чинушу стулом огрели Кокорина и Мамаева полгода по судам таскают.
    Россия, 21 век.
    tims
    tims ответил pomor45
       462 / 954
    26 апреля в 12:07
    Пора с ними заканчивать и вплотную заняться взяточником Паком.
    Паком можно заняться. Но ведь быдляки избивали не взяточника Пака, а незнакомого им прежде посетителя кафе. На месте корейца мог оказаться ты или кто-то из твоих близких...
    pomor45
    pomor45
       75 / 954
    26 апреля в 12:05
    Пора с ними заканчивать и вплотную заняться взяточником Паком.
    tims
    tims
       462 / 954
    26 апреля в 12:02
    Адвокат Кокорина - конченный deбил. Его интересует только личный пиар, ну и гонорар. И в каждом своём пиаровском интервью он врет и без оснований обнадеживает своего подзащитного. Вот и на этот раз: "... Мы опросили ещё одного свидетеля по видеосвязи из Владивостока. Она очевидец всего и тоже подтвердила версию защиты..." Странная версия защиты, если эта свидетельница почти на все вопросы адвокатов, прокурора и судьи отвечала: "Не помню, не знаю" (читал стенограмму заседания). А если свидетель - здесь помнит, а здесь - нет, все его показания подвергаются сомнению. Кстати,таковы все свидетели со стороны защиты. Впрочем, и сами подсудимые помнят только то, что им выгодно, и зачастую противоречат сами себе и друг другу... Интересно, что будет, когда объявят приговор, и наказание для всех окажется разным? Ожидаю продолжения шоу...
    Bastardo
    Bastardo ответил mihaluch
       569 / 954
    26 апреля в 11:53
    В советское время за пьянство и изгоняли из футбола.Такая участь постигла всем известного Рейнгольда. Только заступничество Игоря Нетто позволило ему остаться в футболе.
    Изгоняли, но не всех и не всегда
    Doping87
    Doping87
       91 / 954
    26 апреля в 11:38
    Хорош, давай заканчивать уже этот судейский беспредел.


    🤣Шоколад ни в чём не виноват, пацан к успеху шёл 🤣
    Димoн
    Димoн ответил STVA 1
       33 / 954
    26 апреля в 11:21
    Вот закончится эта байда с Коко и Мамаем , как же соккер то без этого жить будет?)))
    пусть ещё закончится)
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 954
    26 апреля в 11:13
    Скорее бы уже финишировали!
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