Адвокат Кокорина: «Мы выходим на финишную прямую»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о вчерашнем заседании суда по делу своего подзащитного.
Мы опросили ещё одного свидетеля по видеосвязи из Владивостока. Она очевидец всего и тоже подтвердила версию защиты. Мы выходим на финишную прямую. Шестого мая будут прения. На них уйдёт один день. Не знаю, когда будет приговор — или 8-го, или 13-го.
Как держались ребята? Всё нормально. Когда-то классик говорил: «Правду говорить легко». Несмотря на то что коварная гособвинитель пыталась их запутать, не получилось. Гособвинитель говорила о разночтениях, но их не было. Просто надо хоть как-то опровергать, если других способов нет.
Удовлетворение? Какое тут удовлетворение может быть, когда люди под стражей? Тяжело всё это, такой пробег. Прогноза нет, не берусь об этом говорить. Меня и так гособвинитель обвинила, что я всем рассказываю, что, мол, их освободят. Никому такого не говорил, но у неё такая версия.
У наших сидельцев и правда не легка и приятного будет мало после такой правды.
У наших сидельцев и правда не легка и приятного будет мало после такой правды.
Чемодан, вокзал - лесопилка
Чемодан, вокзал - лесопилка
но с тюремным медальоном...
но с тюремным медальоном...
тут чинушу стулом огрели Кокорина и Мамаева полгода по судам таскают.
Россия, 21 век.
тут чинушу стулом огрели Кокорина и Мамаева полгода по судам таскают.
Россия, 21 век.
🤣Шоколад ни в чём не виноват, пацан к успеху шёл 🤣
🤣Шоколад ни в чём не виноват, пацан к успеху шёл 🤣