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Кокорин рассказал, как ударил Пака стулом

25 апреля 2019, 18:20

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время заседания суда рассказал о конфликте в «Кофемании» с чиновником Денисом Паком, в результате которого футболист ударил своего оппонента стулом.

— Какое количество спутников было?
— Я приехал туда первый, и после этого только узнал, что ребята уехали в другую «Кофеманию» на Кутузовской.

Я неоднократно был в этой «Кофемании» (речь о Никитской). Я прошел в самый конец и сел за этот стол. Людей было немного.

— Громкие нецензурные выражения допускали?
— За себя могу сказать. Могли повторить те оскорбления, которые говорил Соловчук.

— Ноги на стол клали?
— Да.

— С какой целью?
— Могу предположить, что это связано с ногой. Стулья там не очень комфортные.

— Почему Бобкова садилась на вас?
— Это самый лучший вопрос. Потому что когда я пересматривал видео, мне тяжело было объяснить, почему Куропаткин и Бобкова на меня постоянно залазили. Мне было настолько все равно, что происходит… я был уставший, я хотел позавтракать и отправиться спать.

— Целовались с ней? Кто проявлял инициативу?
— Сто процентов она. Если речь об имитации, то я никуда не опускался и ничего не делал. Это лучше у них спросить.

— Вы заметили приход Пака?
— Нет.

— Когда вы заметили, что он там сидит?
— Когда Протасовицкий начал перед ним извиняться. На видео потом увидел, что Григорян изображал танец.

— Вы клип знаете этот?
— Да. Не могу сказать, что мы сидели и обсуждали, как Пак на него похож. Кто-то вскользь об этом сказал. Возможно, Григорян.

— Дальше что было?
— Протасовицкий извинялся перед Паком. Было видно, что ему неприятно, поэтому Саша объяснил ему всю ситуацию, извинился. Саша встал, я положил ему голову на плечо…

— Дальше что было?
— Я помню, что потихоньку начал выходить в сторону выхода. Услышал голос своего брата, и услышал оскорбление, но не понимал, с кем он разговаривает. Развернулся, понял, что говорит он именно с Паком. Я подошёл, взял стул, хотел подсесть и поговорить. Я слышал оскорбление, и спросил, кому Пак это сказал. Он ответил, что он сказал это мне и повторил снова. После этого я машинально… Я не целился ни в тело, ни в голову. Это секундный момент. Я махнул в его сторону, попал ему по руке и спине.

После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Я забрал обратно стул и отходил обратно. Куропаткин попытался стул сразу выхватить.

В зал подтянулись сотрудники «Кофемании», пытались выяснить, что происходит. Потом через какое-то время я снова подошёл к этой компании, там был разговор о том, почему я его ударил. Пак отвечал, что я его ударил стулом так и так. Я попытался через него дотянуться и ударить его, чтобы он замолчал.

— Попали?
— Не попал, была открытая рука. Не знаю, как трактуются тут удары. Сначала он сказал, что удар был в голову, а здесь он про него забыл. Я толкнул в грудь, видно, что он шевельнулся, или уклонился.

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Все комментарии
kts
kts
26 апреля в 20:48
. Я попытался через него дотянуться и ударить его, чтобы он замолчал. Инстинкты пятилетнего ребенка. И это лицо Зенита.
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
25 апреля в 21:51
ноги он на стол клал, идиотинко
parallels
parallels ответил Морозовский
   3 / 954
25 апреля в 21:32
Ревнуешь ?
а, вот ты где отсиживаешься, а не на профильной ветке, где спартак прямо сейчас дерут с особым цинизмом! 😆
Морозовский
Морозовский ответил parallels
   5 / 954
25 апреля в 21:30
Ревнуешь ?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   738 / 954
25 апреля в 21:07
Пак судя по всему сделал им замечание. И у азиата культуры куда больше, чем у коренных.... Если эту шайку 56ов родители не научили, что "посади свинью за стол, она и ноги на стол", то значит и они такие же.
Сосаться в общественном месте, сидеть на коленках, шуметь, материться... Этого всего нельзя делать. Неужели это надо объяснять? Что следующее? Придти на похороны в шортах? Чему её их надо учить из того, что нельзя делать.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Коля58
   65 / 954
25 апреля в 20:57
У меня не обида, а злость и презрение ко всем подонкам, которые считают, что если деньги есть, то им все дозволено. И так считает большинство нормальных людей. Вам фанатам это не дано понять.
Artemon9
Artemon9
   330 / 954
25 апреля в 20:39
Позорный поступок недофутболиста
Заратустра
Заратустра ответил Nikola45
   55 / 954
25 апреля в 20:15
Алименты ещё никто не отменял.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
25 апреля в 20:08
Надо было добивать стулом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил poodle
   19 / 954
25 апреля в 20:05
молча лучше входит? ну я в питере не был))))
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
25 апреля в 20:02
начало все раскрываться
Коля58
Коля58 ответил МКС
25 апреля в 20:02
Международная Космическая Станция это Вы кому? ))
Мкаэсик держите себя в руках! А!!!!!! Воспитание Тарасятника )))
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
25 апреля в 20:00
Оказывается интеллигент в высшей степени Коко взял стул и просто хотел подсесть и поговорить о музыке,искусстве и вообще о высоком. А потом вдруг рука поднялась и рубанули стулом по голове. Вывод. Если Мамай ещё что то понял и раскаивае ся, то этот подонок продолжает выкручиваться. Вот суть этого подонка
Я так понимаю у вас личная обида на Кокорин! ))Наверное из за того что на руках у него другая сидела? )) Или целовался с девушкой? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Caniggia
   16 / 954
25 апреля в 19:57
Ну смысл понятен: дружелюбный Кокоша взял стул, чтобы подсесть и мирно побеседовать, как вдруг, внезапно голова Пака начала яростно бить стул собой.
Все проще! Голова Пака начала нецензурно выражаться )) Вам нравится если вас Геем будет незнакомый называть? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Leningrad 84
   16 / 954
25 апреля в 19:56
Вообще-то Кокорин не женат... Хотя есть подруга, родившая ему сына.
Самая правильная позиция )) Ребенок есть а отнять нажитое добро некому ))
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
25 апреля в 19:55
Ну смысл понятен: дружелюбный Кокоша взял стул, чтобы подсесть и мирно побеседовать, как вдруг, внезапно голова Пака начала яростно бить стул собой.
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
25 апреля в 19:55
Да нет что вы! Конечно же Пак интеллигент! Он Матом рассказывал как прекрасна музыка Модеста Петровича Мусоргского! )) Но Матом! Все рядом Петухи и Геи а он один в белом!
Вот она суть настоящего подонка из высших кругов! Обзывать челядь можно по любому!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил parallels
   180 / 954
25 апреля в 19:54
стрелочник
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Заратустра
   56 / 954
25 апреля в 19:54
Этот вопрос был специально для жены Кокорина.
Вообще-то Кокорин не женат...
Хотя есть подруга, родившая ему сына.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
25 апреля в 19:54
питерский богатый ванядурачеек
Nikola45
Nikola45 ответил Sunny.
   16 / 954
25 апреля в 19:49
"— Целовались с ней? Кто проявлял инициативу?" судья походу из 37 года , наверно и за это Кокорину впаяют
Судья от ревности сграя объявила приговор )) 40 лет с конфискацией ))
Nikola45
Nikola45 ответил parallels
   16 / 954
25 апреля в 19:48
Да не было там женщин он парил Промеску Губошлепкина ))
Супруга Глушакова ошиблась, чисто мужская голубая компания ))
holms918
holms918
   792 / 954
25 апреля в 19:44
Ноги он клал на стол, из-за неудобных стульев, зато сейчас на шконке очень удобно.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 19:30
Посадят или не посадят? Вот в чём вопрос.
Гуливер
Гуливер
   929 / 954
25 апреля в 19:15
Услышал голос своего брата, и услышал оскорбление, но не понимал, с кем он разговаривает. Развернулся, понял, что говорит он именно с Паком
Мелкий зачинщик
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
25 апреля в 19:05
"— Целовались с ней? Кто проявлял инициативу?"

судья походу из 37 года , наверно и за это Кокорину впаяют
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
25 апреля в 19:01
Заратустра
Заратустра ответил parallels
   55 / 954
25 апреля в 19:00
Этот вопрос был специально для жены Кокорина.
poodle
poodle ответил 25процентный клоун
   265 / 954
25 апреля в 18:57
На колени пацан пацану это нома в Питере
дело то в Москве было,да и кокоша родом не из Питера,так что лучше бы молчал!))
poodle
poodle
   265 / 954
25 апреля в 18:55
соккер,реально уже замучили этой историей,давайте о футболе,пусть эти,чип и дейл,сами разбираются!
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