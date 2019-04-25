Кокорин рассказал, как ударил Пака стулом

25 апреля 2019, 18:20

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время заседания суда рассказал о конфликте в «Кофемании» с чиновником Денисом Паком, в результате которого футболист ударил своего оппонента стулом.

— Какое количество спутников было?

— Я приехал туда первый, и после этого только узнал, что ребята уехали в другую «Кофеманию» на Кутузовской.

Я неоднократно был в этой «Кофемании» (речь о Никитской). Я прошел в самый конец и сел за этот стол. Людей было немного.

— Громкие нецензурные выражения допускали?

— За себя могу сказать. Могли повторить те оскорбления, которые говорил Соловчук.

— Ноги на стол клали?

— Да.

— С какой целью?

— Могу предположить, что это связано с ногой. Стулья там не очень комфортные.

— Почему Бобкова садилась на вас?

— Это самый лучший вопрос. Потому что когда я пересматривал видео, мне тяжело было объяснить, почему Куропаткин и Бобкова на меня постоянно залазили. Мне было настолько все равно, что происходит… я был уставший, я хотел позавтракать и отправиться спать.

— Целовались с ней? Кто проявлял инициативу?

— Сто процентов она. Если речь об имитации, то я никуда не опускался и ничего не делал. Это лучше у них спросить.

— Вы заметили приход Пака?

— Нет.

— Когда вы заметили, что он там сидит?

— Когда Протасовицкий начал перед ним извиняться. На видео потом увидел, что Григорян изображал танец.

— Вы клип знаете этот?

— Да. Не могу сказать, что мы сидели и обсуждали, как Пак на него похож. Кто-то вскользь об этом сказал. Возможно, Григорян.

— Дальше что было?

— Протасовицкий извинялся перед Паком. Было видно, что ему неприятно, поэтому Саша объяснил ему всю ситуацию, извинился. Саша встал, я положил ему голову на плечо…

— Дальше что было?

— Я помню, что потихоньку начал выходить в сторону выхода. Услышал голос своего брата, и услышал оскорбление, но не понимал, с кем он разговаривает. Развернулся, понял, что говорит он именно с Паком. Я подошёл, взял стул, хотел подсесть и поговорить. Я слышал оскорбление, и спросил, кому Пак это сказал. Он ответил, что он сказал это мне и повторил снова. После этого я машинально… Я не целился ни в тело, ни в голову. Это секундный момент. Я махнул в его сторону, попал ему по руке и спине.

После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Я забрал обратно стул и отходил обратно. Куропаткин попытался стул сразу выхватить.

В зал подтянулись сотрудники «Кофемании», пытались выяснить, что происходит. Потом через какое-то время я снова подошёл к этой компании, там был разговор о том, почему я его ударил. Пак отвечал, что я его ударил стулом так и так. Я попытался через него дотянуться и ударить его, чтобы он замолчал.

— Попали?

— Не попал, была открытая рука. Не знаю, как трактуются тут удары. Сначала он сказал, что удар был в голову, а здесь он про него забыл. Я толкнул в грудь, видно, что он шевельнулся, или уклонился.