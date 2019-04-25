Кокорин рассказал, как ударил Пака стулом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время заседания суда рассказал о конфликте в «Кофемании» с чиновником Денисом Паком, в результате которого футболист ударил своего оппонента стулом.
— Какое количество спутников было?
— Я приехал туда первый, и после этого только узнал, что ребята уехали в другую «Кофеманию» на Кутузовской.
Я неоднократно был в этой «Кофемании» (речь о Никитской). Я прошел в самый конец и сел за этот стол. Людей было немного.
— Громкие нецензурные выражения допускали?
— За себя могу сказать. Могли повторить те оскорбления, которые говорил Соловчук.
— Ноги на стол клали?
— Да.
— С какой целью?
— Могу предположить, что это связано с ногой. Стулья там не очень комфортные.
— Почему Бобкова садилась на вас?
— Это самый лучший вопрос. Потому что когда я пересматривал видео, мне тяжело было объяснить, почему Куропаткин и Бобкова на меня постоянно залазили. Мне было настолько все равно, что происходит… я был уставший, я хотел позавтракать и отправиться спать.
— Целовались с ней? Кто проявлял инициативу?
— Сто процентов она. Если речь об имитации, то я никуда не опускался и ничего не делал. Это лучше у них спросить.
— Вы заметили приход Пака?
— Нет.
— Когда вы заметили, что он там сидит?
— Когда Протасовицкий начал перед ним извиняться. На видео потом увидел, что Григорян изображал танец.
— Вы клип знаете этот?
— Да. Не могу сказать, что мы сидели и обсуждали, как Пак на него похож. Кто-то вскользь об этом сказал. Возможно, Григорян.
— Дальше что было?
— Протасовицкий извинялся перед Паком. Было видно, что ему неприятно, поэтому Саша объяснил ему всю ситуацию, извинился. Саша встал, я положил ему голову на плечо…
— Дальше что было?
— Я помню, что потихоньку начал выходить в сторону выхода. Услышал голос своего брата, и услышал оскорбление, но не понимал, с кем он разговаривает. Развернулся, понял, что говорит он именно с Паком. Я подошёл, взял стул, хотел подсесть и поговорить. Я слышал оскорбление, и спросил, кому Пак это сказал. Он ответил, что он сказал это мне и повторил снова. После этого я машинально… Я не целился ни в тело, ни в голову. Это секундный момент. Я махнул в его сторону, попал ему по руке и спине.
После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Я забрал обратно стул и отходил обратно. Куропаткин попытался стул сразу выхватить.
В зал подтянулись сотрудники «Кофемании», пытались выяснить, что происходит. Потом через какое-то время я снова подошёл к этой компании, там был разговор о том, почему я его ударил. Пак отвечал, что я его ударил стулом так и так. Я попытался через него дотянуться и ударить его, чтобы он замолчал.
— Попали?
— Не попал, была открытая рука. Не знаю, как трактуются тут удары. Сначала он сказал, что удар был в голову, а здесь он про него забыл. Я толкнул в грудь, видно, что он шевельнулся, или уклонился.
Сосаться в общественном месте, сидеть на коленках, шуметь, материться... Этого всего нельзя делать. Неужели это надо объяснять? Что следующее? Придти на похороны в шортах? Чему её их надо учить из того, что нельзя делать.
Сосаться в общественном месте, сидеть на коленках, шуметь, материться... Этого всего нельзя делать. Неужели это надо объяснять? Что следующее? Придти на похороны в шортах? Чему её их надо учить из того, что нельзя делать.
Мкаэсик держите себя в руках! А!!!!!! Воспитание Тарасятника )))
Мкаэсик держите себя в руках! А!!!!!! Воспитание Тарасятника )))
Вот она суть настоящего подонка из высших кругов! Обзывать челядь можно по любому!
Вот она суть настоящего подонка из высших кругов! Обзывать челядь можно по любому!
Хотя есть подруга, родившая ему сына.
Хотя есть подруга, родившая ему сына.
Супруга Глушакова ошиблась, чисто мужская голубая компания ))
Супруга Глушакова ошиблась, чисто мужская голубая компания ))
Мелкий зачинщик
Мелкий зачинщик
судья походу из 37 года , наверно и за это Кокорину впаяют
судья походу из 37 года , наверно и за это Кокорину впаяют