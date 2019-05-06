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Зидан не рассчитывает на Бэйла, Себальоса и Льоренте

вчера, 18:34

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение расстаться с тремя футболистами предстоящим летом. Речь идет о Гарете Бэйле, Дани Себальосе и Маркосе Льоренте.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом хочет отдать Бэйла в аренду.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   125 / 1004
вчера в 21:16
Себа и Льоренте пригодились бы еще...если продавать то с правом выкупа, как Диаса и Карвахаля в свое время.
juvenale
juvenale
   13 / 1004
вчера в 20:02
Зидан так и сказал Себальос отсюда
juvenale
juvenale ответил BARCDJIN
   13 / 1004
вчера в 20:02
ПХХХ ....ЮВА КУПИТ....О НЕЕ ПОРТУГАЛЬСКИЙ КРИЗИС.
Себальоса можно и забрать)))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   707 / 1004
вчера в 19:41
Бензема бы ещё туда. Васкеса, Начо
95-shishani-95
95-shishani-95
   58 / 1004
вчера в 19:18
Льоренте то зачем? Он отличный игрок
Romeo 777
Romeo 777
   176 / 1004
вчера в 18:58
Кто Бэйла то возьмёт в аренду с такой бешенной ЗП.
No problem
No problem
   88 / 1004
вчера в 18:46
Льоренте?,рили?, там один Каземиро страдает и все лол.
Себальос-шустрый малой,при должном обращении из него можно слепить че нить полезное.
Бейл,Асенсио,Васкес,Иско,Модрич,Варан,Марс...вот к ним есть претензии (Кроос).
Бензема????..
ну х.з....
Ну и Рамос,либо плотно переводят в опорку,сливают Маркоса,Каз в ЦЗ... либо будет в следующем сезоне мисцдец.
BARCDJIN
BARCDJIN
   156 / 1004
вчера в 18:44
ПХХХ ....ЮВА КУПИТ....О НЕЕ ПОРТУГАЛЬСКИЙ КРИЗИС.
Kresi frok
Kresi frok
   116 / 1004
вчера в 18:43
Чтобы что-то купить, нужно что-то продать.
ДСА
ДСА
   139 / 1004
вчера в 18:38
Шлак определен.
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