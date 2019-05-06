Зидан не рассчитывает на Бэйла, Себальоса и Льоренте

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение расстаться с тремя футболистами предстоящим летом. Речь идет о Гарете Бэйле, Дани Себальосе и Маркосе Льоренте.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом хочет отдать Бэйла в аренду.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение расстаться с тремя футболистами предстоящим летом. Речь идет о Гарете Бэйле, Дани Себальосе и Маркосе Льоренте.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом хочет отдать Бэйла в аренду.
Себальос-шустрый малой,при должном обращении из него можно слепить че нить полезное.
Бейл,Асенсио,Васкес,Иско,Модрич,Варан,Марс...вот к ним есть претензии (Кроос).
Бензема????..
ну х.з....
Ну и Рамос,либо плотно переводят в опорку,сливают Маркоса,Каз в ЦЗ... либо будет в следующем сезоне мисцдец.
Себальос-шустрый малой,при должном обращении из него можно слепить че нить полезное.
Бейл,Асенсио,Васкес,Иско,Модрич,Варан,Марс...вот к ним есть претензии (Кроос).
Бензема????..
ну х.з....
Ну и Рамос,либо плотно переводят в опорку,сливают Маркоса,Каз в ЦЗ... либо будет в следующем сезоне мисцдец.