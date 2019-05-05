«Селтик» сделал предложение Моуриньо

вчера, 16:11

Португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить «Селтик», который уже сделал ему предложение.

«Особенный» может соблазниться перспективой выиграть трофей, ведь последний его титул - это Лига Европы с МЮ в 2017 году. Приоритетом для португальца остается ПСЖ , но там всё идет к тому, что у руля команды останется Томас Тухель. В таком случае при условии отсутствия других интересных предложений Моуриньо вполне может согласиться на работу в «Селтике».

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ромы».