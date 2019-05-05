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«Селтик» сделал предложение Моуриньо

вчера, 16:11

Португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить «Селтик», который уже сделал ему предложение.

«Особенный» может соблазниться перспективой выиграть трофей, ведь последний его титул - это Лига Европы с МЮ в 2017 году. Приоритетом для португальца остается ПСЖ, но там всё идет к тому, что у руля команды останется Томас Тухель. В таком случае при условии отсутствия других интересных предложений Моуриньо вполне может согласиться на работу в «Селтике».

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ромы».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   370 / 1009
вчера в 23:21
Следующие предложения будут от ХИК,АЕК,Апоэль,Кайрат,Анжи))))
Барсамания1988
Барсамания1988
   445 / 1009
вчера в 21:08
Вот это уровень маура.
kotmyshka
kotmyshka
   118 / 1009
вчера в 20:23
Или утка или шутка
ЮЗИК
ЮЗИК
   269 / 1009
вчера в 19:11
Там про него быстро забудут
счет 7-0
счет 7-0
   222 / 1009
вчера в 18:41
Зачем им это недоразумение?
Charlie Scene
Charlie Scene
   431 / 1009
вчера в 18:17
фигня это всё
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   115 / 1009
вчера в 17:59
Блин, только не Кельтам!!! Надеюсь, утка!!
starche
starche
   197 / 1009
вчера в 17:33
В ФНЛ ЕГО!!!
112910315
112910315 ответил Гавроша
   54 / 1009
вчера в 17:21
Не потянет селтик.
Селтик не потянет Моуриньо с его финансовыми запросами)
Гавроша
Гавроша
   16 / 1009
вчера в 16:52
Не потянет селтик.
Zak11
Zak11
   272 / 1009
вчера в 16:39
Не думаю, что Моуру будет интересно работать в шотландской лиге. По мне так Тухеля ждёт отставка. Жозе будет ждать этого шанса.
dimagas1
dimagas1
   347 / 1009
вчера в 16:23
Ну хоть кто-то сделал предложение)))
Alladins
Alladins
   155 / 1009
вчера в 16:17
Жалко будет Селтик.
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