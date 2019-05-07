Бикфалви: «Команда – это моя вторая семья, но первая – это жена и дети»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о взаимоотношениях с другими товарищами по команде.

На поле мы все друг за друга. А когда идем домой… Мы можем вместе сходить в кино, или покушать. А сейчас у меня в Екатеринбурге семья, и свободное время я провожу с ней. Команда – это моя вторая семья, но первая семья – это жена и дети. Хочу как можно больше времени уделять им.

Хожу ли я с семьей в кино? Нет, здесь все только по-русски, жена и дети не поймут. Но я могу понять. Был здесь последний раз в кино вместе со всей командой – на фильме «Тренер». А так, смотрим фильмы дома.