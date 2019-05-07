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Бикфалви: «Команда – это моя вторая семья, но первая – это жена и дети»

сегодня, 10:07

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о взаимоотношениях с другими товарищами по команде.

На поле мы все друг за друга. А когда идем домой… Мы можем вместе сходить в кино, или покушать. А сейчас у меня в Екатеринбурге семья, и свободное время я провожу с ней. Команда – это моя вторая семья, но первая семья – это жена и дети. Хочу как можно больше времени уделять им.

Хожу ли я с семьей в кино?  Нет, здесь все только по-русски, жена и дети не поймут. Но я могу понять. Был здесь последний раз в кино вместе со всей командой – на фильме «Тренер». А так, смотрим фильмы дома.

Ранее Бикфалви отметил, что «Урал» хочет попасть в первую шестерку по итогам сезона. 

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azures
azures
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сегодня в 11:05
Игрок отличный, 30 процентов Урала.
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