Бикфалви: «В „Спартаке“ знаю Адриано и Фернандо»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своих друзьях в РПЛ .

Есть ли знакомые в командах РПЛ ? Да. Паул Антон, сейчас он в «Крыльях Советов». Хороший человек! Через месяц у него родится ребенок. Мы вместе с ним играли в бухарестском «Динамо», много свободного времени проводили вместе. Там же с нами играл Миха Мевля. Если повспоминать, то еще кого-нибудь вспомню.

В «Спартаке»? Там знаю Адриано и Фернандо. Они много играли на Украине. С ними могу пообщаться перед матчем.