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Бикфалви: «В „Спартаке“ знаю Адриано и Фернандо»

сегодня, 10:15

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своих друзьях в РПЛ.

Есть ли знакомые в командах РПЛ? Да. Паул Антон, сейчас он в «Крыльях Советов». Хороший человек! Через месяц у него родится ребенок. Мы вместе с ним играли в бухарестском «Динамо», много свободного времени проводили вместе. Там же с нами играл Миха Мевля. Если повспоминать, то еще кого-нибудь вспомню.

В «Спартаке»? Там знаю Адриано и Фернандо. Они много играли на Украине. С ними могу пообщаться перед матчем.

 Ранее Бикфалви рассказал о взаимоотношениях с другими товарищами по команде.

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   50 / 993
сегодня в 11:34
Зулус зулуса видит из далека. Гыгыгы
Маладец, садись— два!
Бифалви- румын, и никакого отношения к твоим зулусам вообще не имеет!
а молоть чушь вы все горазды ))))
11-и метровый
11-и метровый
   388 / 993
сегодня в 11:04
Спартак лучше вообще не знать, а то стыдно будет.
Danrog
Danrog
   319 / 993
сегодня в 11:02
А там больше и знать никого не надо, пустая команда.
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 10:52
Эрик желает опустить хрющатник.
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 993
сегодня в 10:44
Зулус зулуса видит из далека. Гыгыгы
Великолепный
Великолепный
   100 / 993
сегодня в 10:43
Хорошо ещё, что хоть этих двоих знает?)))
Гавриленко
Гавриленко
   30 / 993
сегодня в 10:38
Йерро и Бутрагеньо: в Спартаке знаю Карпина, Радченко и Шмарова
oFANATo
oFANATo
   216 / 993
сегодня в 10:35
А как же ОПГ Ромашка?
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