Бикфалви: «Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мыслями о нынешнем сезоне.

Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый. Я не видел в этом сезоне фаворитов в матчах, даже когда ты играешь против команды, идущей на первом, втором и третьем местах. Да, «Зенит», может, ушел повыше. Но я не видел в каждой игре какого-то очевидного фаворита. К примеру, мы выиграли в гостях «Спартак» и «Локомотив», но дома проиграли «Анжи». Мы нанесли по воротам «Анжи» больше 20 ударов, а соперникам хватило одного, чтобы выиграть. Поэтому я не могу сказать, что в каких-то матчах есть фаворит. Или, когда мы выиграли у «Енисея», проигрывая 0-2… В этом сезоне ни в одном матче не бывает легко. Сейчас все команды хорошо разбирают соперников, смотрят видео, смотрят как, против кого играть, у кого какие сильные и слабые стороны. Поэтому с каждым годом будет все тяжелее.