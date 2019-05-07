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Бикфалви: «Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый»

сегодня, 10:11

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мыслями о нынешнем сезоне. 

Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый. Я не видел в этом сезоне фаворитов в матчах, даже когда ты играешь против команды, идущей на первом, втором и третьем местах. Да, «Зенит», может, ушел повыше. Но я не видел в каждой игре какого-то очевидного фаворита. К примеру, мы выиграли в гостях «Спартак» и «Локомотив», но дома проиграли «Анжи». Мы нанесли по воротам «Анжи» больше 20 ударов, а соперникам хватило одного, чтобы выиграть. Поэтому я не могу сказать, что в каких-то матчах есть фаворит. Или, когда мы выиграли у «Енисея», проигрывая 0-2… В этом сезоне ни в одном матче не бывает легко. Сейчас все команды хорошо разбирают соперников, смотрят видео, смотрят как, против кого играть, у кого какие сильные и слабые стороны. Поэтому с каждым годом будет все тяжелее. 

Ранее Бикфалви рассказал о взаимоотношениях с другими товарищами по команде.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 10:36
Сезон можно спокойно заканчивать.
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