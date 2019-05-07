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Капелло: «Быстрый гол может помочь „Ливерпулю“ пройти „Барселону“»

вчера, 21:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что у «Ливерпуля» есть небольшой шанс пройти «Барселону» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Ливерпуль» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

Единственный шанс пройти «Барселону» - это если каталонцы в расслабленном состоянии подойдут к предстоящей встрече. Но я думаю, этого не случится. «Ливерпулю» нужно надеятся на ранний гол, возможно, тогда у них что-то получится.

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Все комментарии
Дмитрий VV
Дмитрий VV ответил Balanenok
   317 / 1038
сегодня в 02:52
Спасибо! Хорошие пожелания и верные болельщики им сильно помогли. Ребята четыре безответки закатили.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   32 / 1038
сегодня в 01:57
Дон Фабио был прав
Шишанутый
Шишанутый ответил Vladimir808
   13 / 1038
сегодня в 00:21
Ориги забил на 7 мин. Пожелание Фабио исполнилось, тем интереснее будет после финального свистка обсудить прогноз Капелло и посмеяться над князьями и его приспешниками!!)))) Это хорошо что забили они, тем самым разозлили Барсу!!! Сейчас получат в ответочку!!!! Ловите тогда ха ха ха ))))₽
Получили? Ха ха ха))) Как там гном? Золотой мяч уже получил??
112910315
112910315 ответил Vladimir808
   23 / 1038
вчера в 23:24
Ориги забил на 7 мин. Пожелание Фабио исполнилось, тем интереснее будет после финального свистка обсудить прогноз Капелло и посмеяться над князьями и его приспешниками!!)))) Это хорошо что забили они, тем самым разозлили Барсу!!! Сейчас получат в ответочку!!!! Ловите тогда ха ха ха ))))₽
3 0 Это Ливерпуль
Vladimir808
Vladimir808
   284 / 1038
вчера в 22:15
Ориги забил на 7 мин. Пожелание Фабио исполнилось, тем интереснее будет после финального свистка обсудить прогноз Капелло и посмеяться над князьями и его приспешниками!!))))
Это хорошо что забили они, тем самым разозлили Барсу!!!
Сейчас получат в ответочку!!!! Ловите тогда ха ха ха ))))₽
112910315
112910315
   23 / 1038
вчера в 22:12
Забили быстрый, посмотрим)
Balanenok
Balanenok
   338 / 1038
вчера в 21:58
Удачи Ливерпулю!
Sosna69
Sosna69
   1006 / 1038
вчера в 21:58
Ливерпуль выиграет! И к бабке не ходи:)
Князь Московский
Князь Московский
   15 / 1038
вчера в 21:54
А лучше два, чтоб не болела голова. Аха-ха)
Главное - косите барсиков!!!
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 1038
вчера в 21:47
Все зависит от того, в какой команде будет играть свистун.
Novograd
Novograd
   750 / 1038
вчера в 21:44
3:0 допи и пенки и ливер в финале ахааааа
Left Boy
Left Boy
   249 / 1038
вчера в 21:42
3 быстрых гола вообще облегчат игру
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