Капелло: «Быстрый гол может помочь „Ливерпулю“ пройти „Барселону“»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что у «Ливерпуля» есть небольшой шанс пройти «Барселону» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Ливерпуль» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

Единственный шанс пройти «Барселону» - это если каталонцы в расслабленном состоянии подойдут к предстоящей встрече. Но я думаю, этого не случится. «Ливерпулю» нужно надеятся на ранний гол, возможно, тогда у них что-то получится.