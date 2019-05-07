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Бербатов: «Почеттино может стать тренером „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 21:40

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить МЮ, поскольку манкунианский клуб, по его мнению, по-прежнему является престижнее «шпор», несмотря на последние неудачные результаты команды.

«Тоттенхэм» теперь может всё, но «Манчестер Юнайтед» остается «Манчестер Юнайтед». Это по-прежнему бренд, история, великие футболисты прошлого, «Олд Траффорд». Да, «шпоры» играют в Лиге чемпионов на новом стадионе, у них отличная база, сильные игроки, но я бы выбрал МЮ.

Будут ли манкунианцы выигрывать трофеи в ближайшем будущем? Да. Поэтому я в свое время туда перешел и сейчас сделал бы то же самое. Иногда нужно выходить из зоны комфорта, даже если ты боишься последствий. Нужно это сделать, чтобы проверить себя. Почеттино может стать тренером МЮ.

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BenderBender
BenderBender
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вчера в 21:45
Только не мю
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