Бербатов: «Почеттино может стать тренером „Манчестер Юнайтед“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить МЮ , поскольку манкунианский клуб, по его мнению, по-прежнему является престижнее «шпор», несмотря на последние неудачные результаты команды.

«Тоттенхэм» теперь может всё, но «Манчестер Юнайтед» остается «Манчестер Юнайтед». Это по-прежнему бренд, история, великие футболисты прошлого, «Олд Траффорд». Да, «шпоры» играют в Лиге чемпионов на новом стадионе, у них отличная база, сильные игроки, но я бы выбрал МЮ .