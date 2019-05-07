Тен Хаг: «Завтра „Аякс“ должен победить»

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг пообщался с журналистами перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

В первом поединке голландцы одолели своего соперника на выезде (1:0).

Завтра нас ждет матч, в котором мы должны победить. Гол на выезде был важен. Кроме того, мы будем играть на домашнем стадионе, где царит невероятная атмосфера. Надеемся, это нам поможет, однако в целом всё будет зависеть от нас самих.

Я уже решил, кто будет играть правого защитника, а также рядом с де Йонгом, но не хочу вдаваться в подробности. Есть небольшая проблема с Нересом. Думаю, он всё же сможет сыграть, но пока что по его участию в игре есть небольшой вопрос.