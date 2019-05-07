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Тен Хаг: «Завтра „Аякс“ должен победить»

сегодня, 19:03
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг пообщался с журналистами перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

В первом поединке голландцы одолели своего соперника на выезде (1:0).

Завтра нас ждет матч, в котором мы должны победить. Гол на выезде был важен. Кроме того, мы будем играть на домашнем стадионе, где царит невероятная атмосфера. Надеемся, это нам поможет, однако в целом всё будет зависеть от нас самих.

Я уже решил, кто будет играть правого защитника, а также рядом с де Йонгом, но не хочу вдаваться в подробности. Есть небольшая проблема с Нересом. Думаю, он всё же сможет сыграть, но пока что по его участию в игре есть небольшой вопрос.

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Все комментарии
kust07
kust07
   127 / 982
сегодня в 20:02
Аяксу нужно просто играть в свой футбол
mihaluch
mihaluch
   75 / 982
сегодня в 19:41
Тут очень, очень трудно что-либо предсказать.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 982
сегодня в 19:40
Вполне вероятно
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