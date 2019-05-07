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Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»

сегодня, 18:51
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Аякса» Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

В первом поединке в Лондоне голландцы победили со счетом 1:0.

Невыход в финал станет разочарованием для нас. Завтра мы начнем игру с той же агрессивностью и желанием победить, что и обычно. 

В начале сезона мы не ожидали, что дойдем так далеко. Ключевым моментом стали матчи с «Баварией» в группе Лиги чемпионов. Мы дважды сыграли с мюнхенцами вничью и поняли, что можем играть на этом уровне.

Мое возвращение в «Аякс» не стало шагом назад, как некоторые предрекали. Я хотел получать больше игровой практики и выступать в Лиге чемпионов. Время показало, что я оказался прав.

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Все комментарии
112910315
112910315
сегодня в 19:53
Разочарования не будет для Аякса
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:33
Тоттенхэм без Кейна надо обыгрывать
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 19:30
Странно было бы по другому.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:54
У Аякса все шансы выйти в финал.
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