Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»

Защитник «Аякса» Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

В первом поединке в Лондоне голландцы победили со счетом 1:0.

Невыход в финал станет разочарованием для нас. Завтра мы начнем игру с той же агрессивностью и желанием победить, что и обычно.

В начале сезона мы не ожидали, что дойдем так далеко. Ключевым моментом стали матчи с «Баварией» в группе Лиги чемпионов. Мы дважды сыграли с мюнхенцами вничью и поняли, что можем играть на этом уровне.

Мое возвращение в «Аякс» не стало шагом назад, как некоторые предрекали. Я хотел получать больше игровой практики и выступать в Лиге чемпионов. Время показало, что я оказался прав.