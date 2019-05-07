Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с «Аяксом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом поединке «шпоры» уступили дома (0:1).

Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен. Мы понимаем, что нам нужно побеждать. Это очень волнующий момент. Впереди захватывающая игра, «Тоттенхэму» терять нечего.