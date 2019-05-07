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Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

сегодня, 19:34
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с «Аяксом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом поединке «шпоры» уступили дома (0:1).

Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен. Мы понимаем, что нам нужно побеждать. Это очень волнующий момент. Впереди захватывающая игра, «Тоттенхэму» терять нечего.

Мы живем мечтой. Пять лет назад нашей целью было сократить разрыв от топ-4 АПЛ. Затем - попасть в Лигу чемпионов, после - выйти в плей-офф. Сейчас же мы в полуфинале. Никто не ожидал, что мы будем играть в ЛЧ три раза подряд и что «Тоттенхэм» будет бороться за выход в финал.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   80 / 982
сегодня в 20:47
Поч, верим в тебя
и Сона
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   148 / 982
сегодня в 20:24
Завтра поставлю ставочку на вас) не подведите удачи Тоттенхэму.
Left Boy
Left Boy
   231 / 982
сегодня в 20:04
я верю в вас, пацаны
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 19:56
Сложная задачка.
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 19:56
шансов, конечно, немного
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