Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с «Аяксом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
В первом поединке «шпоры» уступили дома (0:1).
Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен. Мы понимаем, что нам нужно побеждать. Это очень волнующий момент. Впереди захватывающая игра, «Тоттенхэму» терять нечего.
Мы живем мечтой. Пять лет назад нашей целью было сократить разрыв от топ-4 АПЛ. Затем - попасть в Лигу чемпионов, после - выйти в плей-офф. Сейчас же мы в полуфинале. Никто не ожидал, что мы будем играть в ЛЧ три раза подряд и что «Тоттенхэм» будет бороться за выход в финал.
и Сона
и Сона