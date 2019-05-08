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Ориги: «Победить „Барселону“ 4:0 – невероятно!»

сегодня, 07:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. В этой встрече 24-летний форвард записал на свой счёт дубль.

Победить «Барселону» со счётом 4:0 – это невероятно! Мы знали, что будет тяжело.

У нас отличная команда и очень хорошие игроки. У нас есть характер, мы хотели забить каждый из этих мячей, и это потрясающий результат.

Соперникам тяжело играть на «Энфилде». Мы очень рады. Это особенный момент, и его тяжело описать словами.

Мы с большим уважением относимся к «Барселоне», но именно характер сделал разницу в счёте.

Что касается четвёртого гола, я знал, что все уже устали. Есть вещи, которые мы отрабатываем на тренировках круглый год. У меня было несколько прекрасных вечеров в карьере, но сегодняшний – просто фантастика.

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Все комментарии
azkan
azkan
   38 / 1040
сегодня в 08:00
Вот и узнали, что это была заготовка такая. Сделано отлично!
Но это выстреливает один раз и выстрелил в самый нужный момент.
Арнольд и Ориги молодцы. В двоем решили судьбу противостояния.
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