ГлавнаяНовости

8 мая решится будущее Кокорина и Мамаева

вчера, 22:36

Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду в 14:00 по мск времени.

По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

Изначально срок ареста молодых людей составил два месяца, но позднее он трижды продлевался. 

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил»
Вчера, 22:40 Комментарии13
Мамаев: «Хотелось бы вернуться в большой спорт»
Вчера, 22:29 Комментарии5
Адвокат К. Кокорина: «У подзащитного наивное представление о добре и зле»
Вчера, 21:40 Комментарии10
Адвокат Мамаева: «Действия Соловчука привели к продолжению конфликта»
Вчера, 21:24 Комментарии5
Адвокат Кокорина: «Поздравляем Александра с чемпионством»
Вчера, 21:06 Комментарии11
Адвокат Кокорина: «Александр скорее отдаст, чем возьмёт»
Вчера, 20:03 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   43 / 1004
сегодня в 04:11
Желаю судьям благоразумия.
Gahi
Gahi
   120 / 1004
сегодня в 01:45
В Зените славы пацаны??????
mihaluch
mihaluch
   74 / 1004
сегодня в 01:06
9-го с песней "Этот день победы" пройдут по красной площади.
протон1
протон1
   975 / 1004
сегодня в 00:39
да ладно мужики не будьте так жестоки. они уже свое получили. это место их воспитала надеюсь. я сам бывалый. знаю это... думаю одумались они и сами. но таких драк полно ...думаю условку дадут и выскочат. на волю. после такого урока они уже в подкаты небось боятся пойти в грубые авось накатает соперник заяву в мусорскую...надо выпускать уже . это не дело. я ни когда этих двух не поддерживал. черное пячтно сборной и клубов.их проделки шампанское . встречная полоса кокоши . да много чего нас раздражало.
Cympak-05
Cympak-05
   733 / 1004
сегодня в 00:27
Оправдать обоих за своё они сполна получили. Вроде говорили это дело, что бы преподать урок. Но в то же время другому футболисту нападение на человека простили.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Sysanin101
   32 / 1004
сегодня в 00:10
На тебя в детстве случаем стул не падал?
Sysanin101
Sysanin101
   290 / 1004
вчера в 23:50
Сторона обвинения потребовала для Кокорина заключения на один год и 6 месяцев, а для Мамаева — на один год и 5 месяцев в колонии общего режима.
У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.

А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в Пресненском суде Москвы.
Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.

Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного подсудимыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.

Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 1004
вчера в 23:50
В 1945 году в этот день решалась судьба мира.
la_masia
la_masia
   112 / 1004
вчера в 23:49
К празднику амнистируют.
berda2003
berda2003
   272 / 1004
вчера в 23:46
мало просят, ещё меньше дадут...
a3r3v3
a3r3v3
   348 / 1004
вчера в 23:21
Отправят в штрафбат,в СКА (Хабаровск)
Землянин
Землянин ответил Hypnoz
   170 / 1004
вчера в 23:13
112910315
112910315 ответил Рубиновый Дракон
   47 / 1004
вчера в 23:10
Под амнистию попадут бедолаги
8-го мая приговор, 9-го амнистия)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Hypnoz
   10 / 1004
вчера в 23:08
на лавке ,семки грызет
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   108 / 1004
вчера в 23:05
Под амнистию попадут бедолаги
Hypnoz
Hypnoz
   111 / 1004
вчера в 22:49
Будет хохма, зек в ЛЧ !
Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
вчера в 22:48
На свободу с "чистой" совестью!
Gelious
Gelious
   364 / 1004
вчера в 22:48
Понятно. Показательно перед 9 мая условку впаяют. Или такой срок, который уже отсидели. Мол, смотрите, власть у нас щедрая
minai
minai
   230 / 1004
вчера в 22:47
- Харош базарить, надо идти выручать Кокорина с кичи

- Мы бы с него поимели ещё пользы
морозз
морозз
   78 / 1004
вчера в 22:47
Пак походу готовит праздник для парней, выдаст им путёвку в Сибирь!
Danila Selin
Danila Selin ответил susanin ultrazenith
   192 / 1004
вчера в 22:46
Маловато требует!
Для простой драки, даже двух это много. Тем более нет серьёзного вреда здоровью. тут пол года максимум тянет + штраф + исправительные работы.
ДСА
ДСА
   139 / 1004
вчера в 22:44
День Победы ожидается.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   55 / 1004
вчера в 22:41
Маловато требует!
RUONE
RUONE
   680 / 1004
вчера в 22:40
пускай сидят, зенит без кокорина только лучше играть стал, если выйдет на банку сядет, а мамаеву теперь ссылку в какой-нибудь енисей организуют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100