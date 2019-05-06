8 мая решится будущее Кокорина и Мамаева

Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду в 14:00 по мск времени.
По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.
Изначально срок ареста молодых людей составил два месяца, но позднее он трижды продлевался.
У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в Пресненском суде Москвы.
Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного подсудимыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в Пресненском суде Москвы.
Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного подсудимыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
- Мы бы с него поимели ещё пользы
- Мы бы с него поимели ещё пользы