8 мая решится будущее Кокорина и Мамаева

вчера, 22:36

Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду в 14:00 по мск времени.

По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

Изначально срок ареста молодых людей составил два месяца, но позднее он трижды продлевался.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева