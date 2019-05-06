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Кокорин: «Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил»

вчера, 22:40

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня выступил с последним словом во время заседания в Пресненском районном суде.

Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. Хотел бы повторить: не знаю, почему говорят, что мы не признаем полностью свою вину. Я хотел бы ещё раз извиниться перед Денисом Паком.

По поводу Соловчука — хочу извиниться перед ним за брата, он там находился, я мог предостеречь, сделать все, чтобы он там не находился. Извиниться перед обществом, если люди на протяжении этого времени не поменяли точку зрения. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, руководством, перед своей семьёй, перед родителями.

Тяжело говорить. Надеюсь, что действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО — для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было над чем подумать. Наверное, какая-то закономерность в этом есть, хотя это какой-то космический срок для меня. Мы изначально говорили, что хотели ответить за то, что мы совершили.

Не знаю, почему гособвинитель говорил, что показания у нас были нечёткие. Мы даже подумать не могли, что когда-то могут заявить о том, что мы, профессиональные спортсмены, можем из хулиганских побуждений причинить кому-то вред.

Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы ребят. Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом.

Ранее стало известно, что приговор по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду в 14:00 по мск времени. 

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   403 / 1004
сегодня в 01:54
...перед днём победы , а именно 8 мая "откинется" Санёк не познав "прелестей" этапа и столыпина , да и лагерной баланды не хлебнёт...
...но полгода в бутырке явно пойдёт ему на пользу...повзрослеет наконец...
minai
minai
   230 / 1004
сегодня в 01:41
Входит шайка парней
Человек 19-ть
Предлагают мене,
И Пашке убраться..
LOpp
LOpp
   9 / 1004
сегодня в 00:14
Кокорин: - хотел бы добавить стихи, но ничего не вспомнил.
Судья: - прокурор добавит.
Землянин
Землянин ответил 25процентный клоун
   170 / 1004
вчера в 23:34
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 1004
вчера в 23:29
-В библиотеку запишусь! Я рассказ «Каштанку» не дочитал, чем там дело кончилось?
-И долги, обязательно все долги раз­дать!..
-Паш? Гимнастику будем по утрам, а?
-С обтиранием!
-Ни куска сахара. Только ксилит!
-И зубы чистить! Понял?..
-Сперва вставить надо.
-Вставим! Все вставим!..
-Вообще мне во вторник в Копенгаген уле­тать… Но на тряпки теперь – ни сантима!..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   528 / 1004
вчера в 23:18
Чтобы вспомнить, нужно знать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Землянин
   10 / 1004
вчера в 23:14
пить надо,в этой стране надо пить
Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
вчера в 23:11
Плохой актёр - не убедил.
Землянин
Землянин
   170 / 1004
вчера в 23:10
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 1004
вчера в 23:09
Прокурор не задумываясь ответил частушкой...
Я - гроза хулиганья,
Уголовная судья.
Если скажут - засужу,
Позвонят - освобожу.
Землянин
Землянин
   170 / 1004
вчера в 22:52
Пить не надо было !!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   557 / 1004
вчера в 22:52
Кокорин стихами Васи Обломова

ДАША Д
ДАША Д
   160 / 1004
вчера в 22:44
А дальше мрак.
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