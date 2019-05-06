Кокорин: «Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня выступил с последним словом во время заседания в Пресненском районном суде.
Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. Хотел бы повторить: не знаю, почему говорят, что мы не признаем полностью свою вину. Я хотел бы ещё раз извиниться перед Денисом Паком.
По поводу Соловчука — хочу извиниться перед ним за брата, он там находился, я мог предостеречь, сделать все, чтобы он там не находился. Извиниться перед обществом, если люди на протяжении этого времени не поменяли точку зрения. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, руководством, перед своей семьёй, перед родителями.
Тяжело говорить. Надеюсь, что действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО — для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было над чем подумать. Наверное, какая-то закономерность в этом есть, хотя это какой-то космический срок для меня. Мы изначально говорили, что хотели ответить за то, что мы совершили.
Не знаю, почему гособвинитель говорил, что показания у нас были нечёткие. Мы даже подумать не могли, что когда-то могут заявить о том, что мы, профессиональные спортсмены, можем из хулиганских побуждений причинить кому-то вред.
Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы ребят. Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом.
Ранее стало известно, что приговор по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду в 14:00 по мск времени.
...но полгода в бутырке явно пойдёт ему на пользу...повзрослеет наконец...
...но полгода в бутырке явно пойдёт ему на пользу...повзрослеет наконец...
Человек 19-ть
Предлагают мене,
И Пашке убраться..
Человек 19-ть
Предлагают мене,
И Пашке убраться..
Судья: - прокурор добавит.
Судья: - прокурор добавит.
-И долги, обязательно все долги раздать!..
-Паш? Гимнастику будем по утрам, а?
-С обтиранием!
-Ни куска сахара. Только ксилит!
-И зубы чистить! Понял?..
-Сперва вставить надо.
-Вставим! Все вставим!..
-Вообще мне во вторник в Копенгаген улетать… Но на тряпки теперь – ни сантима!..
-И долги, обязательно все долги раздать!..
-Паш? Гимнастику будем по утрам, а?
-С обтиранием!
-Ни куска сахара. Только ксилит!
-И зубы чистить! Понял?..
-Сперва вставить надо.
-Вставим! Все вставим!..
-Вообще мне во вторник в Копенгаген улетать… Но на тряпки теперь – ни сантима!..
Я - гроза хулиганья,
Уголовная судья.
Если скажут - засужу,
Позвонят - освобожу.
Я - гроза хулиганья,
Уголовная судья.
Если скажут - засужу,
Позвонят - освобожу.
https://www.youtube.com/watch?v=hCAE5T_K8pE