ГлавнаяНовости

Гайя: «Нам нужна поддержка болельщиков»

сегодня, 09:36
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя рассуждает о предстоящем матче против «Арсенала» в Лиге Европы.

Понятно, что родные трибуны должны сыграть фундаментальную роль, нам нужна поддержка. Мы будем биться изо всех сил, будем играть в интенсивный футбол и пытаться выйти в еще один финал. Мы поняли, что не имеем права терять концентрацию, что в каждое мгновение должны играть так, будто это последняя минута. «Арсенал» - очень классная команда, и мы должны быть постоянно в игре.  Мы должны играть на победу и пытаться забить - этого я и жду от команды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алдервейрелд: «Победа в финале? Почему бы и нет?»
Сегодня, 10:33 Комментарии0
Кейн надеется, что сыграет в финале Лиги чемпионов
Сегодня, 10:28 Комментарии1
Марселино: «Нам надо забивать»
Сегодня, 09:30 Комментарии0
Эмери: «Будем думать о победе»
Сегодня, 09:23 Комментарии4
Чех: «С уважением относимся к „Валенсии“»
Сегодня, 09:16 Комментарии2
Де Лигт о поражении «Аякса»: «Земля словно ушла у нас из-под ног»
Сегодня, 02:56 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:57
Нужно надеяться на себя.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 09:51
Арсеналу победы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100