Гайя: «Нам нужна поддержка болельщиков»

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя рассуждает о предстоящем матче против «Арсенала» в Лиге Европы.

Понятно, что родные трибуны должны сыграть фундаментальную роль, нам нужна поддержка. Мы будем биться изо всех сил, будем играть в интенсивный футбол и пытаться выйти в еще один финал. Мы поняли, что не имеем права терять концентрацию, что в каждое мгновение должны играть так, будто это последняя минута. «Арсенал» - очень классная команда, и мы должны быть постоянно в игре. Мы должны играть на победу и пытаться забить - этого я и жду от команды.