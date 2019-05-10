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Азар: «Дело ещё не закончено»

сегодня, 03:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Челси» Эден Азар дал комментарий после победы над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Бельгиец отличился решающим голом в серии пенальти.

Было тяжело, но, когда ты выходишь на поле, то думаешь, что сможешь выйти в финал, особенно если на выезде ты сыграл вничью.

Мы провели отличный матч, но полуфинал не так прост. Мы счастливы и отправимся в Баку, чтобы постараться выиграть трофей.

В первом тайме мы были лучше, но, как и всегда на протяжении этого сезона, пропустили гол в первые пять минут второго тайма.

В конце шансы команд уравнялись. Но в итоге мы проявили характер и прошли в финал.

Я всегда беру на себя ответственность, когда это нужно сделать. Мы можем порадоваться сегодня, но дело ещё не закончено. Впереди у нас ещё одна игра с «Арсеналом». Нужно отправиться туда, показать качественный футбол и победить.

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